Группа мошенников поджигала застрахованные деревянные дома в Удмуртии и получала страховые выплаты. За год соучастники успели обратиться за страховыми выплатами на сумму около 22 млн. рублей, пока их действия не были пресечены службой безопасности страховой компании, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
По фактам покушения на мошенничество в сфере страхования в отношении шести человек были возбуждены уголовные дела.
Установлено, что один из соучастников являлся представителем Ижевского филиала ОАО «Страховая группа «Московская Страховая Компания». В период с мая 2014 по октябрь 2015 года он разработал план хищения денежных средств путем обмана в сфере страхования. Для реализации преступного плана мужчина обратился к своим знакомым, между которыми распределил роли.
Один из них подыскивал деревянные дома в Удмуртии, двое других приобретали их и оформляли необходимые документы, а затем страховали их в страховой компании с завышением стоимости объекта недвижимости. Еще один поджигал уже застрахованные дома - таким образом наступал страховой случай.
Всего соучастники успели обратиться за страховыми выплатами на сумму около 22 млн. руб. В последующем, их действия были пресечены службой безопасности страховой компании.
Суд назначил мошенникам разные сроки лишения свободы - от 1 до 4 лет условно с испытательными сроками от полутора до 3 лет.
Фото: primorye24.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.