Главная » Мошенники в Удмуртии ради выплаты поджигали застрахованные дома

Мошенники в Удмуртии ради выплаты поджигали застрахованные дома

8 февраля
0
Thumb 8449 news xl Мошенники в Удмуртии ради выплаты поджигали застрахованные дома

Группа мошенников поджигала застрахованные деревянные дома в Удмуртии и получала страховые выплаты. За год соучастники успели обратиться за страховыми выплатами на сумму около 22 млн. рублей, пока их действия не были пресечены службой безопасности страховой компании, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

По фактам покушения на мошенничество в сфере страхования в отношении шести человек были возбуждены уголовные дела.

Установлено, что один из соучастников являлся представителем Ижевского филиала ОАО «Страховая группа «Московская Страховая Компания». В период с мая 2014 по октябрь 2015 года он разработал план хищения денежных средств путем обмана в сфере страхования. Для реализации преступного плана мужчина обратился к своим знакомым, между которыми распределил роли.

Один из них подыскивал деревянные дома в Удмуртии, двое других приобретали их и оформляли необходимые документы, а затем страховали их в страховой компании с завышением стоимости объекта недвижимости. Еще один поджигал уже застрахованные дома - таким образом наступал страховой случай.

Всего соучастники успели обратиться за страховыми выплатами на сумму около 22 млн. руб. В последующем, их действия были пресечены службой безопасности страховой компании.

Суд назначил мошенникам разные сроки лишения свободы - от 1 до 4 лет условно с испытательными сроками от полутора до 3 лет.

Фото: primorye24.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо