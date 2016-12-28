27 декабря в Ижевске была зафиксирована массовая рассылка сообщений в Viber под видом Сбербанка.
Горожане получили сообщение от пользователя Viber под именем «9ОО» и аватаром в виде логотипа Сбербанка РФ об оплате покупки с банковской карты и предложении позвонить по номеру 8-800-**--* для отмены перевода, если покупка не производилась владельцем. При этом номер 8-800… не соответствует официальному номеру контактного центра Сбербанка, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Ижевску.
В пресс-службе Удмуртского отделения Сбербанка правоохранителям сообщили, что «единственным официальным аккаунтом банка в Viber является аккаунт «CБЕРБАНК РОССИИ». От отправителя с таким именем клиенты банка могут получать информацию об изменениях условий по продуктам и услугам банка, о появлении новых сервисов и о проводимых акциях по продуктам банка.
Сообщение от официального аккаунта Сбербанка имеет следующие отличительные признаки:
Официальный логотип и название отправителя «СБЕРБАНК РОССИИ»;
Отметка об авторизованном аккаунте отправителя в виде «галочки»;
В окне чатов сверху отмечено «Этот отправитель прошел проверку Viber»;
При получении сообщений НЕ всплывает окно «Пришло сообщение не из Вашей адресной книги»;
Отсутствует возможность отправлять ответные сообщения.
Следует подчеркнуть, что Сбербанк не использует официальный аккаунт в Viber для рассылки персональных сообщений. Информация о движении средств по счетам банковских карт клиентам Сбербанка направляется исключительно в виде SMS-сообщений.
SMS от банка имеют следующие отличительные признаки:
Сбербанк при рассылке SMS по картам всегда обращается адресно, в сообщении от имени Сбербанка всегда указываются последние цифры номера карты держателя. При необходимости связаться с Банком в его сообщениях предлагается звонить в контактный центр банка по телефонам, указанным на банковской карте клиента, а не в самом сообщении.
SMS-сообщения Сбербанка по картам рассылаются с короткого номера 900 (для ряда регионов допускается отправка с номеров 9000,9001, 8632, 6470, SBERBANK). Официальные номера Контактного центра 8-495-500-5550 и 8-800-5555550 используются только для приема входящих звонков в банк, с них SMS-сообщения не рассылаются. Для обеспечения безопасности средств на счетах банковских карт, Сбербанк напоминает: если полученные сообщения «от банка» вызывают любые сомнения или тревогу, необходимо сразу позвонить в Контактный центр Сбербанка по официальным телефонам, номера которых размещены на оборотной стороне карты Сбербанка или на интернет-сайте Сбербанка.
Фото: webmeetings.ru
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