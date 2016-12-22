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Морозы задерживаются в Удмуртии

16 декабря
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Ac004259102d075678894a95281a192b.jpg Морозы задерживаются в Удмуртии

Ночь с четверга на пятницу, 16 декабря, стала самой холодной в этом месяце, температура воздуха опустилась в республике до - 33 °С. Ближайшая ночь будет не столь морозной: прогнозируется -20…-25, местами до -28 °С, днем в субботу ожидается -15…-20 °С.

Период аномально холодной погоды сохранится в Удмуртии до середины следующей недели. Средний температурный фон этих дней будет ниже климатических норм на 7 °С и более, сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

В большинстве районов республики в выходные дни пройдет преимущественно небольшой, местами умеренный снег.

В понедельник температура воздуха начнет вновь понижаться, в ночь на вторник ожидаются морозы ниже -30 °С.

Фото: russianpoetry.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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