Ночь с четверга на пятницу, 16 декабря, стала самой холодной в этом месяце, температура воздуха опустилась в республике до - 33 °С. Ближайшая ночь будет не столь морозной: прогнозируется -20…-25, местами до -28 °С, днем в субботу ожидается -15…-20 °С.
Период аномально холодной погоды сохранится в Удмуртии до середины следующей недели. Средний температурный фон этих дней будет ниже климатических норм на 7 °С и более, сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
В большинстве районов республики в выходные дни пройдет преимущественно небольшой, местами умеренный снег.
В понедельник температура воздуха начнет вновь понижаться, в ночь на вторник ожидаются морозы ниже -30 °С.
Фото: russianpoetry.ru
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