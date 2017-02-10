По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, в выходные ожидается облачная погода, в субботу еще будет достаточно морозно, а в воскресенье потеплеет.
В субботу, 11 февраля, в Удмуртии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 2 — 7 м/с. Температура воздуха ночью -20…-25°, днём -15…-19°.
В воскресенье, 12 февраля, будет облачно. Временами будет идти небольшой снег, местами умеренный. Ветер юго-западный 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью -15…-20°, местами до -23°, днём -4…-9°, местами до -12°.
В понедельник, 13 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер юго-западный ночью 3 — 8 м/с, днём 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -9…-14°, днём -5…-10°.
Фото: rrasota.uol.ua
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