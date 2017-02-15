Сегодня Удмуртия находится между двумя циклонами, в зоне осадков. Однако уже к вечеру осадки ослабнут, завтра днем с усилением антициклона ожидается погода лишь с несущественным слабым снегом в отдельных районах республики, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
Температура воздуха в ночь на четверг составит -13…-18 °С, завтра днем -7…-12 °С. В пятницу ожидается погода преимущественно без осадков, ночь с четверга на пятницу будет холодной: -16…-19 °С, местами до -20…-22 °С , днем -8…-13 °С. Падение давления, усиление циклонической деятельности и возвращение снегопадов прогнозируется в выходные. Температурный фон смягчится, но погода будет ветреной.
Фото: mariafm.ru
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