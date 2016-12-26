В последнюю неделю декабря погоду над Удмуртией будет диктовать влияние обширного циклона с центром над северными регионами европейской территории России, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
В течение всей рабочей недели прогнозируется преимущественно облачная погода, небольшой, в отдельные дни умеренный снег. В среду с небольшим повышением скорости ветра ожидается слабая метель, а на дорогах республики снежные заносы.
Резких перепадов температуры воздуха не ожидается, она будет выше норм до конца года: в ночное время прогнозируется -7…-12 °С, местами до -15 °С, днем в течение рабочей недели температура воздуха составит в среднем -4…-9 °С.
Фото: vladnews.ru
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