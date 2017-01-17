В понедельник и вторник погоду над Удмуртией будет определять антициклон с центром над Казахстаном: будет стоять сухая погода со слабым ветром, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
В ночное время ожидается в пределах от -17 до -22 °С, местами в восточных районах до -25 °С, днем температура воздуха составит -13…-18 °С.
Во второй половине недели (с четверга) тип погоды сменится, её будет определять обширный высотный циклон - температура воздуха начнёт повышаться, прогнозируется повсеместный небольшой снег.
По предварительному анализу, в пятницу и субботу ожидается умеренный снегопад и метель.
Фото: stihi.ru
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