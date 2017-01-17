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Морозная погода на этой неделе сменится снегопадами

16 января
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197688077 5cc926f5614253d8a90bbd31e46462c4 800 Морозная погода на этой неделе сменится снегопадами

В понедельник и вторник погоду над Удмуртией будет определять антициклон с центром над Казахстаном: будет стоять сухая погода со слабым ветром, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В ночное время ожидается в пределах от -17 до -22 °С, местами в восточных районах до -25 °С, днем температура воздуха составит -13…-18 °С.

Во второй половине недели (с четверга) тип погоды сменится, её будет определять обширный высотный циклон - температура воздуха начнёт повышаться, прогнозируется повсеместный небольшой снег.

По предварительному анализу, в пятницу и субботу ожидается умеренный снегопад и метель.

Фото: stihi.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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