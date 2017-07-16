Главная » Общество » Монографию ижевского ученого презентовали в Лондоне

Монографию ижевского ученого презентовали в Лондоне

15 июля
0
London vystavka Монографию ижевского ученого презентовали в Лондоне

Первый том монографии «Компрессионные переломы костей нижних конечностей» доктора медицинских наук В.Г. Федорова презентован в составе экспозиции Российской академии естествознания (РАЕ) на 46-й Лондонской книжной выставке-2017.

На днях авторы изданий, представленных в туманном Альбионе из 130 стран мира, получили «верительные грамоты» от организаторов международного книжного салона.

Аннотация к книге ижевского ученого опубликована в аннотированном каталоге выставки, а сам он награжден сертификатом и медалью. Это прямое свидетельство присутствия алгоритмов лечения, созданных заведующим кафедрой Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА), в тренде мировой научной мысли.

РАЕ отобрало книгу профессора В.Г. Федорова в линейку российских изданий для представления за рубежом в рамках содействия и осуществления информационной поддержки авторов научно-образовательной литературы, которая имеет актуальность, высокий потенциал развития. Что и подтверждает недавно вышедший в свет второй том именитого ижевского издания. Также рекомендовано к печати ученым советом ИГМА.

На основе огромного опыта последних двадцати лет в вузе В.Г. Федоров создал более ста научных трудов, в том числе зарегистрировал несколько патентов на изобретение.

Вера ВОЛОДИНА

Фото: Sstu.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

В Завьяловском районе Удмуртии сто юных велосипедистов учились безопасному поведению на дорогах
14 июля
Масштабное профилактическое мероприятие "Юный велосипедист" провели сотрудники ГИБДД...
В Шарканском районе Удмуртии отремонтируют дорогу между деревнями Бадьярово и Кулак-Кучес
14 июля
Такое обещание жителям района дал Александр Бречалов...
В Ижевске увеличат число «Безопасных и качественных дорог» за счёт сэкономленных средств
14 июля
Предложения республики по увеличению планов ремонта дорог на 2017 год направлены на согласование в Фе...
Начальник "Удмуртавтодора" ответит на вопросы в соцсети
14 июля

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо