Первый том монографии «Компрессионные переломы костей нижних конечностей» доктора медицинских наук В.Г. Федорова презентован в составе экспозиции Российской академии естествознания (РАЕ) на 46-й Лондонской книжной выставке-2017.
На днях авторы изданий, представленных в туманном Альбионе из 130 стран мира, получили «верительные грамоты» от организаторов международного книжного салона.
Аннотация к книге ижевского ученого опубликована в аннотированном каталоге выставки, а сам он награжден сертификатом и медалью. Это прямое свидетельство присутствия алгоритмов лечения, созданных заведующим кафедрой Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА), в тренде мировой научной мысли.
РАЕ отобрало книгу профессора В.Г. Федорова в линейку российских изданий для представления за рубежом в рамках содействия и осуществления информационной поддержки авторов научно-образовательной литературы, которая имеет актуальность, высокий потенциал развития. Что и подтверждает недавно вышедший в свет второй том именитого ижевского издания. Также рекомендовано к печати ученым советом ИГМА.
На основе огромного опыта последних двадцати лет в вузе В.Г. Федоров создал более ста научных трудов, в том числе зарегистрировал несколько патентов на изобретение.
Вера ВОЛОДИНА
Фото: Sstu.ru
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