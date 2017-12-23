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Молоко, лен, фермы, дороги...В Министерстве сельского хозяйства России обсудили развитие сельского хозяйства в Удмуртии

21 декабря
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На встрече с первым заместителем министра сельского хозяйства России Джамбулатом Хатуовым Глава республики Александр Бречалов рассказал о перспективах развития сельского хозяйства. При этом руководитель региона подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры, в частности сети дорог в сельской местности, является одним из приоритетных направлений для региональных властей.

%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%bb%d0%b5%d1%81 Молоко, лен, фермы, дороги...В Министерстве сельского хозяйства России обсудили развитие сельского хозяйства в Удмуртии

Джамбулат Хатуов отметил, Минсельхоз России оказывает всестороннюю поддержку регионам, которые уделяют развитию транспортной инфраструктуры на селе повышенное внимание.

«В 2017 году на финансирование строительства дорог в сельской местности Минсельхозом России было выделено 8,3 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее», - сообщил Джамбулат Хатуов.

Говоря о предварительных итогах года, Александр Бречалов проинформировал первого замминистра, что прогнозируемый объем производства продукции агропромышленного комплекса в хозяйствах всех категорий в этом году составляет 74,9 млрд. рублей (в 2016 году - 69,7 млрд. рублей).

Джамбулат Хатуов и Александр Бречалов обсудили планы по реализации на территории региона инвестиционно привлекательных проектов в сфере АПК, в частности, строительство молочнотоварных комплексов.

«Мы ежегодно наблюдаем рост производства молочной продукции. Молокоперерабатывающая отрасль в республике среди пищевых отраслей является экономически наиболее стабильной. Предприятия отрасли динамично развиваются, вводят в эксплуатацию новые производственные мощности», - рассказал Александр Бречалов.

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