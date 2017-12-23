Джамбулат Хатуов отметил, Минсельхоз России оказывает всестороннюю поддержку регионам, которые уделяют развитию транспортной инфраструктуры на селе повышенное внимание.
«В 2017 году на финансирование строительства дорог в сельской местности Минсельхозом России было выделено 8,3 млрд. рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее», - сообщил Джамбулат Хатуов.
Говоря о предварительных итогах года, Александр Бречалов проинформировал первого замминистра, что прогнозируемый объем производства продукции агропромышленного комплекса в хозяйствах всех категорий в этом году составляет 74,9 млрд. рублей (в 2016 году - 69,7 млрд. рублей).
Джамбулат Хатуов и Александр Бречалов обсудили планы по реализации на территории региона инвестиционно привлекательных проектов в сфере АПК, в частности, строительство молочнотоварных комплексов.
«Мы ежегодно наблюдаем рост производства молочной продукции. Молокоперерабатывающая отрасль в республике среди пищевых отраслей является экономически наиболее стабильной. Предприятия отрасли динамично развиваются, вводят в эксплуатацию новые производственные мощности», - рассказал Александр Бречалов.
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