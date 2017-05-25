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Молоко – эликсир здоровья для ребенка

25 мая
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Компания «МИЛКОМ» уже больше десяти лет успешно реализует программу «Школьное молоко». Перенять опыт Удмуртии приехали специалисты из Якутии.

%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%81 2 %d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0 Молоко – эликсир здоровья для ребенка

18 мая производственную площадку «Сарапул-молоко» ОАО «МИЛКОМ» посетила делегация Республики Саха (Якутия) – работники министерства сельского хозяйства и министерства здравоохранения. Приезжали, чтобы обменяться опытом реализации Национальной программы «Школьное молоко».

Правительство Республики Саха планирует внедрить эту федеральную программу у себя в регионе уже в следующем учебном году.

– В Якутии живет около миллиона человек. К сожалению, мы не можем обеспечить все население молочными продуктами, так как наш регион скорее промышленный, чем животноводческий. Приходится привозить молоко из соседних субъектов. Это большая проблема для нас, – говорит Семен Потапов, заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха. – Тем не менее мы стараемся развивать молочное производство. В республике уже несколько лет работает комбинат детского питания, но система производства еще не отлажена. Мы приехали в Удмуртию в надежде получить недостающий нам опыт.

Площадка ОАО «МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» была выбрана не случайно. Компания с 2006 года участвует в программе «Школьное молоко», запустив линию по производству и розливу обогащенного молока и молочных коктейлей под торговой маркой «Топтыжка».

– К сожалению, не все семьи могут позволить себе покупать молочные продукты каждый день. Между тем для здоровья детей этот продукт необходим из-за большого количества витаминов, – считает Анатолий Максимов, заместитель генерального директора ООО «КОМОС ГРУПП» – управляющий ОАО «МИЛКОМ». – Программа «Школьное молоко» призвана обеспечить этим полезным продуктом всех школьников 1-5-х классов. С каждым годом объемы нашего производства растут: в 2015 году мы выпустили более 8 миллионов упаковок школьного молока, а в 2016 году этот показатель увеличился на полтора миллиона. На сегодняшний день мы поставляем продукцию в 138 городских школ республики. Перед тем как готовый продукт попадет на стол к ученикам, молоко подвергается тщательной проверке. Для школьного питания мы выбираем молоко с максимальным содержанием белков и жиров, после чего оно проходит четырехступенчатую систему очистки. Особенность нашего продукта и в том, что мы добавляем в него витаминизированную смесь, для чего приобрели современное оборудование для автоматического впрыскивания смеси. Мы хотим, чтобы наши дети выросли здоровыми. Для воплощения этой цели у «КОМОС ГРУПП» есть все: современное оборудование, качественное сырье и хорошие специалисты.

Руководители и работники ОАО «МИЛКОМ» доброжелательно встретили гостей из Якутии. Для делегации провели экскурсию по заводу, рассказали о специфике работы с сельхозпредприятиями и особенностях молочного производства. Гости из Якутии выразили надежду на сотрудничество и консультационную помощь во внедрении проекта «Школьное молоко» в Республике Саха.

– Мы не боимся делиться своими технологиями и открыты для диалога. Каждый год на базе наших предприятий проходят международные конференции. Будем держать контакт, – пообещал Анатолий Максимов.

Мнения

Семен Потапов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха:

– Мы оценили масштабы деятельности агрохолдинга. Мы убедились в том, что вся продукция производится из натурального молока. Нам рассказали о реализации программы «Школьное молоко» - от закупки сырья у производителей до поставки готовой продукции в школу. Надо сказать, что система детского питания в Удмуртии отлажена до мелочей. Мы тоже хотим обеспечить наших учеников молоком. Благодаря помощи ОАО «МИЛКОМ» надеемся внедрить эту программу с нового учебного года.

Ульяна Лебедева, главный диетолог Министерства здравоохранения Республики Саха:

– Меня радует, что в наши дни входит в моду здоровое питание. Я посмотрела работу предприятия изнутри, продегустировала продукцию и, как диетолог, могу сказать, что «КОМОС ГРУПП» производит качественный и безопасный товар. Порадовало и то, что компания вкладывается в здоровье детей. С точки зрения физиологии и санитарно-гигиенических норм питание ребенка отличается от питания взрослого: важно, чтобы детский организм получал все необходимые витамины, так как их недостаток может сказаться на развитии и росте.

ОАО «МИЛКОМ» является одним из самых передовых предприятий и занимает четвертое место в России по объемам производства ультрапастеризованной молочной продукции.

Правительство Республики Саха планирует внедрение Национальной программы «Школьное молоко» на 2017-18 учебный год. Для реализации этих целей будет взят опыт Удмуртии.

Фото: ООО «КОМОС ГРУПП»

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Автор статьи

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