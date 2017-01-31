В Государственном Совете прошёл финал конкурса «Лучший муниципальный Молодёжный парламент Удмуртской Республики». Победителем конкурса стал Молодёжный парламент города Можги, сообщает пресс-служба республиканского Госсовета.
Конкурс стартовал в июле 2016 года и состоял из трех этапов. Представители молодежных парламентов, успешно прошедшие отбор, 27 января выступили на финальном мероприятии перед оргкомитетом с презентацией о результатах деятельности. Они рассказали об итогах своей работы за 2016 год, проведенных мероприятиях, а также поделились планами на будущее.
Финалистов конкурса и членов молодежных парламентов республики от имени Председателя Государственного Совета Владимира Невоструева поприветствовала заместитель руководителя постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и молодежной политике Ольга Черкасова. По словам депутата, республиканский парламент уделяет пристальное внимание работе с молодежью. В частности, проводятся уроки государственности для школьников и студентов, фестивали студенческой науки, а также впервые прошли рождественские парламентские чтения.
«Мы хотим, чтобы талантливая молодежь активно участвовала в социальном и экономическом развитии республики, любила свою Родину. Это одна из главных целей нашей работы с молодым поколением», - подчеркнула Ольга Черкасова.
После защиты Молодежными парламентами своих презентационных материалов, места распределились следующим образом: лучшим муниципальным Молодежным парламентом 2016 года признан парламент города Можги. Молодежные парламенты Завьяловского района и города Глазова заняли второе и третье места соответственно.
Фото: udmgossovet.ru
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