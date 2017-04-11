«Умник» - так называется совместная программа федерального Фонда содействия инновациям и министерства образования и науки Удмуртии. Она призвана оказать финансовую поддержку талантливой молодежи, ориентированной на инновационную деятельность. Размер гранта со стороны Фонда составляет 500 тысяч рублей на два года. Со стороны Удмуртской Республики предусмотрен призовой фонд до 1,5 млн. рублей.
Прием заявок на участие в Программе и описаний проектов будет осуществляется на сайте конкурса http://umnik.fasie.ru/Izhevsk/ через автоматизированную систему Фонда.
Также продолжается прием заявок на участие в программе «СТАРТ». Эта программа направлена на поддержку малых предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов своих научно-технических и технологических исследований.
Размер гранта со стороны Фонда составляет до 9 млн. рублей. Со стороны Удмуртской Республики предусмотрен призовой фонд до 1,0 млн. рублей.
Подача заявок осуществляется через автоматизированную систему по адресу: http://online.fasie.ru до 15 августа 2017 года.
До 15 мая 2017 года принимаются заявки на конкурс «Развитие-НТИ». Цель конкурса – поддержка НИОКР в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной технологической инициативы.
В конкурсе могут принимать участие малые предприятия, у которых нет незавершенных договоров гранта с Фондом.
Размер гранта со стороны Фонда составляет до 20 млн. рублей.
Подача заявок осуществляется через автоматизированную систему по адресу: http://online.fasie.ru.
Региональное представительство Фонда на постоянной основе оказывает консультационную поддержку участникам конкурсных мероприятий и рассмотрит возможность о подготовке рекомендательных писем предусмотренных в составе заявки для участия в конкурсных программах Фонда.
С дополнительной информацией о конкурсах можно ознакомиться на сайте: http://www.fasie.ru.
Фото: innoros.ru
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