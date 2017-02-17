Всегда первые!
В 2016 году представители Ижевского электромеханического завода «Купол» уже участвовали в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и показали более чем достойный результат. Тогда Евгений Митрофанов, оператор станков с числовым программным управлением (ЧПУ), стал первым в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».
После победитель представил Удмуртию в полуфинале национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Приволжском федеральном округе в Саранске. И вновь прекрасный результат – второе место. Правда, сам Евгений и его наставники о победе говорят с оговоркой «только второе место». И ничего удивительного в этом нет, на «Куполе» существует неформальное правило – за что бы ни взялись заводчане, они делают это лучше всех.
Евгений Митрофанов не подведет
Учитывая ошибки прошлого года, Евгений Митрофанов к нынешнему чемпионату готовился особенно усиленно. По словам Евгения, на заводе ему мало приходится заниматься программированием деталей, весь упор делается на работу у станка, который, как говорят коллеги, молодой специалист знает на «отлично». На конкурсе станок не подвел, а вот с заданием по написанию программы возникли некоторые сложности. Чтобы результаты Евгения на чемпионате этого года стали еще лучше, родной завод организовал для него специальные курсы, заключив для этого договор с Индустриальным парком «Развитие», где участник проходил обучение на современных станках с ЧПУ. Здесь же Евгений Митрофанов изучал теорию. Все выходные последних месяцев молодой специалист посвящал учебе. Не обошлось, конечно, без поддержки и помощи старших, более опытных коллег по цеху. О Евгении они говорят только добрыми словами, считают, что у целеустремленного молодого человека все получится. Еще до работы на «Куполе», будучи студентом техникума радиоэлектроники и информационных технологий, Евгений хорошо зарекомендовал себя. Был заводским стипендиатом, не раз участвовал в конкурсах профессионального мастерства.
– Думаю, что Евгения с его упорством и ответственным отношением к труду ждет блестящее будущее, – не сомневается и Марина Катышева, заместитель начальника – начальник отдела развития и обучения персонала АО «ИЭМЗ «Купол». – После победы в региональном чемпионате прошлого года Евгению повысили разряд, но звездной болезни у него нет, он все такой же скромный молодой человек, который ответственно относится к своей работе.
В 2016 году, кроме Евгения Митрофанова от завода «Купол» на чемпионате «Молодые профессионалы» в компетенции «Сварочные технологии» выступил еще один молодой человек – Александр Медведев. В этом году возможности представить на конкурсе нескольких участников, увы, нет. Тот же Александр Медведев не подходит по возрасту.
– Вообще, условие, что участники должны быть не старше 22 лет, становится помехой для того, чтобы от предприятий на чемпионате участвовало как можно больше молодых специалистов, – говорит Марина Катышева. – После учебного заведения ребята, как правило, идут в армию. За это время навыки теряются. Пока молодой специалист восстанавливает их, проходит не один год. Хорошо бы в рамках чемпионата «Молодые профессионалы» проводились соревнования среди рабочих, которым больше 22 лет.
На пути к профессионализму
С Мариной Катышевой согласен и Василий Айметов, начальник отдела управления главного технолога АО «ИЭМЗ «Купол», который, как и в прошлом году, примет участие в чемпионате в качестве эксперта. Он будет оценивать качество выполненных работ в соответствии с требованиями и стандартами WorldSkills в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».
– Во многих странах, где чемпионат WorldSkills проводится на протяжении долгих лет, рабочим профессиям учат с 14-15 лет. Юношей буквально со школьной скамьи готовят к этому конкурсу, приучают к работе за станком. К 22 годам они полностью сформировавшиеся профессионалы в своей области. У нас же несколько иная система подготовки. Рабочие специальности молодежь осваивает в профессиональных учебных заведениях. Мастерства молодые люди достигают годам к 25. В итоге из-за возраста принять участие в чемпионате они уже не могут. Поэтому было бы разумно проводить отдельный конкурс для этой категории специалистов, – считает Василий Айметов.
Основная масса участников чемпионата «Молодые профессионалы» – это студенты техникумов и колледжей. Для подавляющего большинства из них конкурс становится настоящим испытанием. Здесь им необходимо выполнить задания на современных станках и передовом инструменте, которого в большинстве учебных заведений нет.
– Нужно не просто подойти к станку и что-то отфрезеровать, а сделать годную деталь, попасть в размер, получить ту шероховатость, которая требуется по чертежу.
Несмотря на все сложности, чемпионат, по мнению Василия Айметова, становится для участников настоящим прорывом с профессиональной точки зрения. Ведь на конкурсе у них есть возможность посмотреть, как работает тот или иной инструмент, станок или программа. И это, несомненно, пригодится молодым специалистам в их дальнейшей работе.
Таким кадрам все по плечу
Ижевский электромеханический завод «Купол» всегда славился подготовкой молодых специалистов. Здесь уделяют огромное внимание воспитанию кадров, приобщению их к высокотехнологичному производству, работе молодежи с самыми передовыми идеями и технологиями. Здесь уверены: высококлассные специалисты – это залог востребованности продукции и успешности предприятия в целом.
На «Куполе» стали традиционными конкурсы профмастерства. Они-то и формируют у молодых рабочих дух соперничества, без которого не обойтись на таких серьезных соревнованиях, как «Молодые профессионалы».
ЦИТАТА
Марина КАТЫШЕВА, заместитель начальника – начальник отдела развития и обучения персонала АО «ИЭМЗ «Купол»:
– Хотя сегодня на все промышленные предприятия требуются рабочие, молодежь по-прежнему неохотно идет учиться по рабочим специальностям. Поэтому крайне важно повышать их популярность среди молодых людей. Важно восхвалять труд рабочих, ведь никто кроме них не создаст материальные блага для нашей страны. Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) как раз и позволяет повысить востребованность рабочих специальностей среди учащихся школ, профессиональных техникумов и колледжей.
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