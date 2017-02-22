В рамках деловой программы Второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia на площадке Ижевского торгово-экономического колледжа состоялся круглый стол «Чемпионаты WorldSkills – инновационный ресурс развития профессионального образования».
Среди прочих мероприятий деловой программы и других круглых столов эта дискуссия интересна тем, что затронула самые общие вопросы, связанные как с внедрением в России стандартов WorldSkills, так и в целом проблемы начального и среднего профессионального образования в нашей стране.
В работе круглого стола приняли участие представители государственной власти, образовательных организаций, предприятий. Разговор получился серьезный и откровенный, поэтому его участникам удалось вскрыть самые больные проблемы.
WorldSkills – новый этап российского профобразования
Пожалуй, трудно ответить на вопрос, что первично в начале нового этапа развития профессионального образования в России – вступление нашей страны в движение WorldSkills, которое вызвало многочисленные изменения в подходах и стандартах профессионального образования, или начавшаяся одновременно с этим событием его фактическая реформа.
В 2012 году Россия вступила в движение WorldSkills. В этом же году в своем Послании и Федеральному собранию Президент России Владимир Путин определил задачу – готовить кадры высочайшей квалификации на уровне мировых стандартов.
Роль WorldSkills в этом процессе вовсе не сводится к проведению конкурсов профессионального мастерства среди молодых рабочих и студентов колледжей. Это прежде всего внедрение новых стандартов в профессиональной подготовке рабочих кадров.
– Именно WorldSkills познакомило нас с международными стандартами, определяющими требования к уровню профессиональной компетенции по рабочим профессиям, – подчеркнула на круглом столе директор Ижевского торгово-экономического колледжа Татьяна Жаворонкова, – и предоставило возможность познакомиться с лучшими мировыми практиками. В настоящее время в России движение WorldSkills развивается в 84 субъектах РФ. Поручением Президента России чемпионаты Juniorskills, в которых участвуют школьники, включены в стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей». В России создано 29 региональных координационных центров Juniorskills. Принято более 1000 профессиональных стандартов.
Приоритетными технологиями определены практикоориентированные методы обучения, дуальное обучение, модульно-кредитная система обучения, сетевые, дистанционные формы обучения, трансляция опыта тренировок команд WorldSkills, массовая практика подготовки кадров по ТОП-50.
– Вначале, когда президент в своем послании определил эти задачи, нам показалось, что это громкие слова, – сказал заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики Виктор Чучков, – но оказалось, что эти слова надо подтверждать высокими показателями в образовании и соревнованиях региональных и национальных, участие в которых для региона стало обязательным. Эта работа у нас ведется, во втором квартале 2017 года будет кадровый совет при главе нашей республики, и там будут рассматриваться вопросы подготовки кадров по стандартам WorldSkills и новому федеральному образовательному стандарту ФГОС 3+.
Работодатель и образовательный процесс
Если говорить о профессиональном образовании, то, без всякого сомнения, главным действующим лицом в этом процессе должен стать работодатель. Тем более что ставится задача сделать это профессиональное образование практикоориентированным. Кроме того, при начавшемся процессе формирования региональных списков наиболее приоритетных профессий, так называемого ТОП-региона, мнение работодателей должно быть основополагающим.
При формировании удмуртского ТОП-региона туда включены 82 профессии и специальности, и сейчас идет отбор наиболее приоритетных. Туда войдут и те компетенции, которые определены WorldSkills, федеральным ТОП-50, и те уникальные профессии, которые характерны именно для нашей республики. Также будут определены меры государственной поддержки для их развития.
Интересным опытом поделилась заместитель директора Санкт-Петербургского колледжа водных ресурсов Вера Петрова. Еще до вступления в WorldSkills колледж установил тесные контакты с питерским профсоюзом ЖКХ. Начали с того, что предложили проводить на своей базе конкурсы профмастерства. Затем включили в число их участников своих студентов. В результате оказалось, что студенты подготовлены вовсе не хуже практиков.
– Наше предприятие познакомилось с чемпионатом WorldSkills, наверное, одним из первых в Удмуртии, – говорит руководитель пресс-службы сарапульского АО «Конструкторское бюро электроизделий 21 века» Евгения Якимова. – Мы стали участниками чемпионата WorldSkills Hi-tek, который проходил в Екатеринбурге еще в 2014 году.
В этом году на региональном чемпионате это инновационное предприятие участвует не самостоятельно, а сопровождает студентов Сарапульского техникума машиностроения и информационных технологий. Дело в том, что возраст участников условиями чемпионата ограничен от 18 до 22 лет. Именно поэтому промышленным предприятиям, то есть действительно молодым профессионалам, принимать участие в чемпионате достаточно сложно.
Об этом, в частности, говорил и Максим Халилов, ведущий специалист по кадрам АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».
– Часто звучит вопрос, почему промышленные предприятия, в частности в Удмуртии, так неохотно участвуют в этом движении, – говорит Максим Айратович. – В основном участвуют образовательные учреждения. Как сейчас строится система профессионального образования? В 17 лет человек заканчивает школу, три года учится по одной из специальностей, достигает возраста 20 лет, уходит в армию. В 21 год возвращается. И все – потолок, пороговый возраст для участия в чемпионате WorldSkills.
По оценке Халилова, достаточно посмотреть список нынешних компетенций, представленных на чемпионате, чтобы увидеть, что из них в лучшем случае 25 процентов подходят под промышленные предприятия. А если обратить внимание на специфику промышленной деятельности, тогда вообще две-три компетенции, которые подходят для завода, для крупного промышленного предприятия.
– Возьмем, к примеру, фрезерные или токарные работы на станках с ЧПУ, которые традиционно являются промышленными, – продолжает Максим Халилов. – Согласно единому тарификационному справочнику эта компетенция предполагает четыре квалификации – наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, станочник широкого профиля, оператор станков с ЧПУ и в дополнение технолог-программист. Молодому человеку иметь четыре квалификации, быть профессионалом и работать на станках с ЧПУ DMG MORI, которые в Ижевске вообще не представлены, по меньшей мере, абсурдно. Поэтому по этим компетенциям «Аксион-холдинг» в этом году решил не принимать участие.
Интересную мысль высказала представитель Ижевского торгово-экономического колледжа Елена Хакимова о роли предприятий, работодателей в образовательном процессе. По ее мнению, работодатель должен стать не заказчиком в процессе подготовки кадров, а соорганизатором этого процесса.
С этим мнением согласились многие участники круглого стола. У каждого, конечно, было и свое мнение по поводу того, как сделать профессиональное образование востребованным и качественным. Но лед тронулся, Россия в профориентационных пристрастиях молодежи уже сдвинула вектор от юристов и экономистов в сторону реального производства.
МНЕНИЕ
Начальник управления прогнозирования и мониторинга трудовой сферы, развития трудовых ресурсов Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики Татьяна Рупасова:
– В регионе каждый год составляется перечень наиболее востребованных профессий. В принципе, эта работа ведется с 1996 года. При этом, естественно, учитываются прежде всего заявки работодателей. Мы принимаем информацию от отраслевых министерств, но при этом министерства не сами по себе формируют этот перечень профессий, которые считаются приоритетными в республике, они, в первую очередь, основываются на предложениях, предоставленных им нашими отраслевыми советами, которых в Удмуртии создано 14. В прошлом году заявки поступили от 4300 работодателей, включая более 360 представителей малого и среднего предпринимательства. Как результат, сегодня менее одного процента выпускников всех уровней образования официально стоят на учете в службе занятости. Это очень хороший результат. Но, тем не менее, этот коварный один процент остается, и я думаю, что при помощи WorldSkills мы сможем и его победить.
В ТЕМУ
Приказом Министерства труда РФ в ноябре 2015 года утвержден перечень наиболее востребованных (ТОП-50) на рынке труда, перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. Утверждены стандарты ТОП-50 по 42 профессиям и специальностям. В Удмуртской Республике начался процесс формирования перечня профессий и специальностей ТОП-регион.
Фото: altask.ru
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