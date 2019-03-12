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Молодые профессионалы. Три дня на островах Ворлдскиллс

9 марта
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Юноши из Ижевска, Воткинска и Сарапула показали умение работать по международным стандартам.

%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bb%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d1%81 Молодые профессионалы. Три дня на островах Ворлдскиллс

Сразу за чемпионатом для людей в возрасте 50 плюс в Удмуртии прошли соревнования «Молодые профессионалы». Это уже IV Открытый региональный чемпионат.

Оптимизма и азарта!

2 марта, в день открытия, участников – в основном студентов техникумов и колледжей Удмуртии – поприветствовали министр образования и науки УР Светлана Болотникова, первый заместитель министра социальной политики и труда УР Ольга Лубнина, ректор УдГУ Галина Мерзлякова и другие профессионалы. Они пожелали молодым людям оптимизма, азарта, успехов.

– Для меня не важно, – призналась Галина Витальевна, – кто победит. Сегодня главным победителем уже является Удмуртская Республика. Вы придёте трудиться в экономику республики, и от вашего профессионализма будут зависеть результаты работы нашей Удмуртии.

Бальный танец, исполненный студентами колледжа культуры на сцене актового зала УдГУ, придал открытию чемпионата особую торжественность, возвышенность.

В чём интрига?

А после клятв, которые произнесли как участники состязаний, так и эксперты (поочерёдно!), все разъехались по своим конкурсным площадкам. Я поспешила за теми, местом работы которых на три дня стала аудитория Ижевского промышленно–экономического колледжа. Особенно заинтересовали меня будущие «админы», сетевые и системные администраторы. Шестеро юношей – по двое из Воткинска, Ижевска и Сарапула – должны были продемонстрировать знание компьютерных сетей, операционных систем, умение их обслуживать.

Из шестерых по специальности «компьютерные сети» обучаются только двое – сарапульцы. В этом и интрига: смогут ли воткинцы и ижевчане, для которых «компьютерные сети» – только часть общей программы, не специальность, обойти конкурентов из Сарапула? К чемпионату усердно, несколько месяцев, готовились и те, и другие.

Начинается состязание. В аудитории моделируется ситуация из реальной жизни. Есть головной офис, которому необходимо передавать информацию в свои филиалы и иметь с ними обратную связь. Вот конкурсанты и обеспечивают эту виртуальную связь. Их рабочие места каждый день менялись. Скажем, Григорий Стерхов в первый день настраивал серверы под управлением операционной системы Linux, во второй день, снова по жеребьёвке, – под управлением Windows, а в третий – настраивал сетевое оборудование Cisco. Всё это словно острова, части профессиональной жизни сетевого и системного администратора. Если Windows и Linux позволяют настроить компьютеры–клиенты и серверы, то Cisco обеспечивает передачу информации с одного компьютера на другой.

Конечно, при обычной работе такого разделения на «острова» не происходит: операционные системыWindows, Linux и оборудование Cisco могут быть задействованы одновременно. Но на чемпионате – для того, чтобы навыки исполнителей было легче оценить – эти части производственного процесса разделили.

На конкурсных площадках, как и в профессиональной среде, возможны нештатные ситуации. Такое случилось в первый день состязания: вышел из строя один из серверов – не по вине конкурсанта. Он поднял руку, сообщил об этом. То время, которое у технического администратора ушло на устранение сбоя, юноше должны были добавить, но он этим не воспользовался: всё, что мог, уже сделал в отведённые 5 часов.

Наверное, мысли в головах молодых людей проносились с бешеной скоростью. И тут главное – не «перескочить», не забыть нажать в нужный момент на какую–нибудь галочку.

– Задание Ворлдскиллс (Worldskills) таково, – поясняет Вениамин Жуйков, главный эксперт компетенции «Сетевое и системное администрирование», – что за 5 часов юноши должны выполнить работу, которую на предприятиях и в организациях обычно выполняют за несколько дней.

Эксперты

Ижевчанин Василий Ломагин, студент ИжГТУ и эксперт IV чемпионата, в прошлом году сам участвовал в состязании «Молодые профессионалы». Помнит, как волновался в начале соревнования:

– Это необъяснимое чувство. Думаешь: несколько месяцев готовился, и вот сейчас происходит…

По окончании колледжа поступил, к сожалению, не на ту специальность, которую хотел получить. Его по–прежнему увлекают именно компьютерные сети. Зная это, Вениамин Жуйков, главный эксперт по компетенции «Сетевое и системное администрирование», пригласил его поработать на чемпионате в качестве эксперта.

Более извилист путь в эксперты у Александра Шубникова из Сарапула. Он не успел получить диплом об окончании техникума машиностроения и информационных технологий вместе со своими однокурсниками: через два дня после защиты диплома Александра, тогда – двадцатилетнего, призвали в армию.

Служил в ПВО Забайкальского округа. А в армии же тоже компьютеры. Весь срок службы Александр работал с компьютерной документацией, иногда чинил принтеры, компьютеры.

Отслужил, вернулся в Сарапул, зашёл в техникум и уже не в торжественной обстановке получил долгожданный диплом. Поступил в политехнический институт – тут же, в Сарапуле. Теперь он тоже эксперт, хотя и не намного старше конкурсантов.

С английского – без словаря

Пока ребята в тишине усердствуют над выполнением задания, расспрашиваю педагогов об их подопечных.

– Дамир Зиатдинов своими вопросами удивляет на занятиях даже преподавателя математики Лидию Ошуркову, – отзывается о студенте Юлия Логинова, заместитель директора Ижевского промышленно–экономического колледжа. – А ещё Дамир очень хорошо знает английский язык. Описания компьютерных технологий переводит с английского без словаря! Ходит на занятия в центр компетенций. Некоторое время Дамир работал у индивидуального предпринимателя, настраивал сетевое оборудование.

Настрой у самого Дамира боевой: он основательно отработал задания прошлогодних чемпионатов и с тем, что положено выполнить за пять часов, справился за четыре. Но задание 2019 года сложнее…

Его соперник – ижевчанин Григорий Стерхов – тоже человек увлечённый. Когда Юлия Вячеславовна ездила вместе с ним, Дамиром и Степаном Кошкиным в Екатеринбург на олимпиаду по спортивному программированию, то Гриша, как и его товарищи, пока в вагоне не потушили свет, всё решал задачи.

Педагогу импонирует и активная жизненная позиция Григория. В студенческом совете колледжа он руководит гражданско–патриотическим сектором.

Усидчивость и спорт не сочетаются?

Когда педагоги рассказали мне об участниках чемпионата, приехавших из Воткинска, то вдруг возникла небольшая дискуссия о том, помогает ли компьютерщикам спорт. Спорт – это неуёмность, неудержимость, а тут нужна усидчивость. Но, видно, то и другое всё же сочетаются. Александр Федотов, студент Воткинского машиностроительного техникума (обучается по специальности «Информационные системы»), ещё и гимнаст.

Повезло Глебу Гореву, он тоже из Воткинска. Его старший брат работает на заводе и хорошо разбирается в компьютерных сетях. Он помог Глебу подготовиться к трём чемпионатам, в том числе к тому, что только что прошёл. В прошлые годы, когда в самом техникуме оборудование было недостаточно мощным, именно завод предоставлял Глебу оборудование и экспертов. Но всё меняется, и осенью 2018 года техникум значительно обновил оборудование.

И вот что ещё запомнилось: Глеб уже работает на заводе – на полставки.

Любит поспорить

А что же сарапульцы – те, для кого компьютерные сети не просто часть программы обучения, а основная специальность? Валерий Ганиев (кстати, легкоатлет!) сейчас дорабатывает до требуемого стандарта школьную компьютерную сеть. Это его практика.

Другой сарапульский студент – Дмитрий Фатеев – мало того, что, как и Валерий, задаёт любопытные вопросы – он ещё и поспорить любит. Например, о компьютерных играх. Преподаватель Анатолий Владыкин признаёт, что в этих спорах порой бывает прав именно Дима. Практику он проходит в «Уралсервисе» – на таком оборудовании, какого в техникуме нет.

Это опыт, и немалый

Worldskills – это международный уровень. Чтобы площадка чемпионата соответствовала его требованиям, Ижевский промышленно–экономический колледж по гранту в рамках федерального проекта «Образование» приобрёл и установил новые компьютеры, серверы и сетевое оборудование. Общая стоимость – 24 миллиона рублей. Так что до уровня Worldskills подтягивались не только студенты–участники чемпионата, но и сама площадка.

…С «островов» Worldskills на «материк», в обычные будни, ребята вернулись 5 марта. И тогда же стало ясно, для кого путешествие в Worldskills продолжится. В апреле лучший знаток компьютерных сетей поедет на отборочный тур в Башкирию, в Стерлитамак. А там и Национальный чемпионат Worldskills не за горами.

Хочется пожелать работодателям: запомните имена призёров. Уж того, кто займёт первое место в компетенции «Сетевое и системное администрирование», можно брать на такую работу сразу, даже без «опыта работы». Чемпионат – это как раз опыт, и немалый.

Мнение

Вениамин ЖУЙКОВ, главный эксперт:

– Одна из главных задач чемпионата «Молодые профессионалы» – приблизить образование к международным стандартам, учесть потребности работодателей.

Фото Юлии ЛОГИНОВОЙ

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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