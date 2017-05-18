«ЭнергосбыТ Плюс» разъясняет ситуацию по двойным платежкам в Ижевске ООО «УК «Жилфонд» не имеет права выставлять плату за отопление и горячее водоснабжение, считают в ком...

Более 160 млн. рублей составят затраты на ремонт ижевских дворов Этот вопрос обсуждался на общественных слушаниях, которые состоялись 16 мая ...

Энергетики Удмуртии подарили лес Як-Бодьинскому району Сотрудники «Удмуртэнерго» вместе с ижевскими волонтерами посадили несколько тысяч саженцев ели в Як-Б...