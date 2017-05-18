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Молодые ижевчане поддерживают спорт и здоровый образ жизни

17 мая
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Hudst4f1 qg Молодые ижевчане поддерживают спорт и здоровый образ жизни

Ижевчане приняли участие в грандиозном Нижегородском флэшмобе в поддержку спорта и здорового образа жизни. Он впервые прошел в Нижнем Новгороде в рамках Международного молодёжного форума антинаркотической направленности "Молодёжь выбирает ЖИЗНЬ!" На набережной Гребного канала 400 участников форума сформировали живой хештег #ЖИЗНЬ, который был снят с высоты птичьего полёта квадрокоптером.

От Удмуртии в форуме участвовали молодые специалисты центра «Психолог-плюс», Республиканского центра развития молодёжного и детского движения, а также специалисты Ижевского центра «Подросток», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В рамках молодежного форума наши специалисты стали активными участниками тематических круглых столов, открытых лекториев, акции «Спам против наркотиков». Также в программе форума состоялись конференция по проблемам формирования ЗОЖ в молодёжной среде, презентация научных исследований сознания современной молодёжи, круглый стол по проблемам современной молодёжи, квест «Что ты знаешь о СПИДе» и многое другое.

Фото: minsport18.udmurt.ru

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