Водитель автомобиля «Лада Гранта», 1993 года рождения, погиб в Малопургинском районе при столкновении с фурой. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
Трагедия произошла 23 апреля 2017 года в 12 часов 30 минут на 32 км автодороги «Ижевск – Сарапул». Молодой человек за рулем легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «SCANIA G400». В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получил смертельную травму.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. В случае обнаружения опасности на пути следования водителю необходимо не изменяя траектории движения снизить скорость вплоть до полной остановки и принять все меры к минимизации аварийной ситуации».
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии
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