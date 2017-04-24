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Молодой водитель погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Удмуртии

24 апреля
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23.04.2017 32 %d0%ba%d0%bc %d0%98%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba %d0%a1%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%bb %d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b1%d1%88%d0%b8%d0%b9 3 Молодой водитель погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Удмуртии

Водитель автомобиля «Лада Гранта», 1993 года рождения, погиб в Малопургинском районе при столкновении с фурой. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Трагедия произошла 23 апреля 2017 года в 12 часов 30 минут на 32 км автодороги «Ижевск – Сарапул». Молодой человек за рулем легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «SCANIA G400». В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получил смертельную травму.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: «Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. В случае обнаружения опасности на пути следования водителю необходимо не изменяя траектории движения снизить скорость вплоть до полной остановки и принять все меры к минимизации аварийной ситуации».

Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии

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