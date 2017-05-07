С 11 по 14 мая в Удмуртской Республике состоится вторая учебная сессия Многонационального молодёжного образовательного центра «Вместе».
Основная цель сессии — создание коммуникативно-образовательной площадки по разработке и реализации модельных межрегиональных проектов, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности.
В работе сессии принимают участие молодые активисты и руководители молодёжных национально-культурных объединений и специалисты Домов Дружбы народов, Центров национальных культур регионов Российской Федерации из г. Москвы, Республик Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Коми, Пермского края, Пензенской, Свердловской, Новосибирской областей и Ямало-ненецкого автономного округа. Всего в работе образовательного центра примут участие 80 человек.
За четыре дня участники сессии познакомятся и пообщаются с представителями разных народов Российской Федерации, научатся разрабатывать проекты, получат консультации федеральных экспертов:
Микаелян Айказ Маисович — ведущий консультант Управления по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на религиозной и национальной почве Федерального агентства по делам национальностей,
Кайгермазов Арсен Аскербиевич — медиа директор региональной общественной организации «Молодёжная ассамблея единый Кавказ»,
Гринько Иван Александрович – кандидат исторических наук, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук, директор НП «Проект Этнология».
Формат сессии предполагает проведение лекционных занятий, мастер-классов, коммуникативных и дискуссионных площадок, практических занятий, направленных на активизацию деятельности молодёжных национально-культурных объединений, успешное продвижение ими общественных инициатив и многонациональных проектов.
По мнению организаторов, данный проект будет способствовать выстраиванию эффективного взаимодействия между региональными молодёжными организациями, развитию сетевых общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, повышению компетентности молодёжных лидеров в межнациональных вопросах.
Официальное открытие сессии состоится 11 мая в Доме Дружбы народов, в 13.30. С приветственным словом выступит министр национальной политики УР Лариса Буранова. Участникам будет презентован проект Многонационального молодёжного образовательного центра «Вместе». С механизмами формирования общегражданской идентичности познакомит эксперт сессии Айказ Микаелян.
В первый день сессии участники будут работать на коммуникативных площадках «Общероссийская гражданская идентичность» и «Общественная деятельность как социальный и кадровый лифты для молодёжи». Вечером, в 18.30, в малом зале Дома Дружбы народов пройдет Вечер знакомств. Участников ожидает творческая программа «Танцы народов России».
Фото Миннац УР
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