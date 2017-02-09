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Молодежная ярмарка вакансий и рабочих учебных мест пройдет в Удмуртии в рамках Регионального чемпионата WorldSkills

8 февраля
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С 14 по 17 февраля в Удмуртии состоится II Региональный чемпионат по стандартам WorldSkills.

В рамках чемпионата на базе Дворца детского (юношеского) творчества будет работать Молодежная ярмарка вакансий и рабочих учебных мест, а также Специализированная выставка «Образование и карьера-2017», организаторами которой являются Минтруд Удмуртии и Центр занятости населения города Ижевска.

На ярмарке вакансий и рабочих учебных мест более 20 работодателей представят свои вакансии выпускникам образовательных организаций и ищущим работу гражданам.

На специализированной выставке «Образование и карьера -2017» 26 профессиональных образовательных организаций представят информацию о вступительных испытаниях, правилах и условиях приема в учебные заведения Ижевска и Удмуртской Республики.

Выставки учебных заведений во время проведения Чемпионата также будут организованы в городах Глазов, Сарапул, Можга и поселке Ува при участии специалистов центров занятости населения данных территорий.

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