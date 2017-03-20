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Молодежная акция «Донорская весна» пройдет в столице Удмуртии

20 марта
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2 kvnqqxbhh hvjpw Молодежная акция «Донорская весна» пройдет в столице Удмуртии

В среду, 22 марта, в Удмуртии пройдет традиционная молодежная акция «Донорская весна». Эта акция проходит уже в третий раз, прошлой весной банк крови пополнился 56 литрами крови, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

Организаторами акции выступают Региональная общественная организация «Удмуртская организация Российского Союза Молодежи», Республиканская станция переливания крови, Республиканский центр развития молодежного и детского движения при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.

Акция «Донорская весна» проводится в целях привлечения внимания молодежи Удмуртии к проблеме нехватки донорской крови и для пополнения банка крови. Участие в акции могут принять молодые люди от 18 до 30 лет, имеющие прописку на территории республики, как впервые сдающих кровь, так и имеющих опыт кроводачи.

«Удмуртская организация РСМ проводит донорские акции регулярно: «Донорская весна» и «Донорская осень», «Дни донорского совершеннолетия» (когда 18-летние молодые люди впервые сдают кровь), уроки донорства в школах, концерты для почетных доноров Удмуртии, акция «Спасибо, донор!». Все они привлекают большое количество неравнодушных людей к проблеме нехватки донорской крови и банка ее пополнения в регионе» – отмечает заместитель председателя Удмуртской организации РСМ, организатор акции.

Организаторы призывают встретить весну добром и прийти с паспортом на Республиканскую станцию переливания крови 22 марта с 9.00 до 11.00 часов по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 79.

Фото: minsport18.udmurt.ru

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