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Молодежь ждут на бирже

13 мая
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Как заработать на каникулах, рассказали в администрации Ижевска

Spo leto udmurtija leto na vremja goda Молодежь ждут на бирже

В конце мая - начале июня, когда подходят к концу экзамены, в соцсетях бурно обсуждается вопрос, как устроиться на временную работу, чтобы провести каникулы с пользой.

Конечно, устроиться на место, требующее высокой квалификации, у молодежи от 14 и старше вряд ли получится: подростки работают по тем специальностям, которые не требуют особых знаний и умений. Главное, эту работу найти. Но не менее важно, чтобы, отработав месяц, другой, не остаться без зарплаты. Такое, кстати, случается нередко.

Вот уже двадцать лет в Ижевске наряду с центрами занятости трудоустройством подростков и молодежи занимается МКУ «Молодежная биржа труда», структурное подразделение Управления по делам молодежи администрации города.

– Планирование летнего трудоустройства молодежи и подростков начинается еще с осени. Сотрудники биржи проводят мониторинг рынка труда, изучают рынок вакансий, проводят работы по заключению договоров с работодателями. С начала года они разослали более 1200 электронных писем с предложением о сотрудничестве, посетили 168 организаций города различных форм собственности, - рассказал начальник управления Роман Горяинов.

И результат, как говорится, налицо: в настоящее время на Молодежной бирже открыто 179 вакансий для студентов и молодежи, 158 вакансий - для школьников. Для 14-15-летних здесь могут предложить работу промоутера, агента по продажам услуг связи, почтальона, озеленителя, распространителя печатной продукции, помощника вожатого. Для 16-летних - курьера-консультанта, телемаркетолога, сборщика подписей, страхового агента, продавца мороженого, работника аттракционов, фасовщика, уборщика придорожной территории, грузчика, агента по привлечению клиентов в автошколу, оператора call-центра, подсобного рабочего.

– Всего на конец апреля сотрудники биржи заключили 43 договора на оказание услуг по трудоустройству, из них 17 договоров на трудоустройство несовершеннолетних. В прошлом году через Молодежную биржу труда работу нашли 627 человек, из них 443 школьника. Этим летом планируется трудоустроить около 1000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, - пообещал Роман Горяинов.

Зарплату, правда, предлагают небольшую. За свой труд подростки получают, как правило, от 4 до 8 тысяч рублей в месяц, в зависимости от количества отработанного времени. Но зато эти деньги им выплачивают гарантированно.

По вопросам трудоустройства можно обратиться в Молодежную биржу труда, которая находится по адресу: ул. Петрова, 2, телефон 20-76-81, сайт www.izhmbt.ruhttp://www.izhmbt.ru. Также информация о работе биржи и услугах размещается в социальных сетях - в официальной группе «Вконтакте».

Справка «УП»:

Необходимый пакет документов для трудоустройства несовершеннолетнего 14-17 лет: паспорт, заявление от ребенка по установленной форме, заявление одного из родителей, согласование органа опеки и попечительства администрации района (где ребенок прописан) для детей 14-15 лет, медицинская справка от педиатра (общего вида), ИНН ребенка, страховое пенсионное свидетельство ребенка.

Фото: gogomuz.ru

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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