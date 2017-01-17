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Могут ли балезинцы обойтись без наличных средств?

16 января
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Банковская карта – хорошее изобретение, она намного облегчает нашу жизнь. Нет необходимости брать наличные средства, когда отправляешься в путешествие, уже не думаешь, как уберечь свои кровные от ушлых карманников.

Плюсов у безналичного расчета – огромное множество, поэтому, как только мы всем коллективом перешли на зарплатную карту, я перестала носить в сумке портмоне. Это не значит, что вовсе исключила из своей жизни «наличку», думаю, пока в нашем поселке без нее не обойтись.

Чтобы узнать, как обстоят дела на самом деле, решила попробовать одну неделю рассчитываться за все услуги и покупки только банковской картой.

Деньги занесете завтра

Сразу скажу, не прошло и трех дней, как возникло чувство, будто у меня совсем закончились деньги. Во многих торговых точках, где я раньше, не задумываясь, покупала необходимые продукты и предметы гигиены, не оказалось терминалов. И что самое интересное, хозяева магазинов, которые меня знают, в большинстве случаев говорили:

– Ничего страшного, мы вас внесем в тетрадку, а денежки занесете завтра.

Честно говоря, и подумать не могла, что среди работников прилавка столько радушных людей. Большое спасибо за доверие, но я любезно отказывалась от такого предложения и шла за покупками в крупные торговые сети, оборудованные терминалами.

Хотя был случай, когда в одном из супермаркетов при наличии терминала продавец предложила расплатиться «наличкой», ссылаясь на то, что терминал в тот день работал с перебоями. Для чистоты эксперимента я все же настояла, чтобы продавец приняла карту, хотя потом сильно пожалела о своем упрямстве: минут пятнадцать пришлось стоять в ожидании, когда пройдет операция. За это время у кассы образовалась очередь.

Ни на концерт, ни в спортзал

Больше всего за эти дни меня огорчало то, что не могла покупать газеты и журналы. Ни в киосках, ни в почтовых отделениях банковскими картами расплатиться невозможно. Не получилось сходить и на концерт, в учреждениях культуры билеты продают только за наличные деньги. Так же обстоят дела и на спортивных объектах – без купюр взять в прокат спортинвентарь не получится.

Что касается проездных билетов, то, например, в автокассе на улице Советской терминала нет, так что банковская карта не поможет. А вот на автобусы, отправляющиеся с автовокзала, и поезда, проходящие через нашу станцию, без проблем можно приобрести билеты по карте.

На суп и булочку хватит

Балезинцам никак не обойтись без «налички» в пятницу, в так называемый базарный день. Несмотря на то, что сегодня в райцентре множество всяких торговых точек, народ по привычке предпочитает отовариваться на рынке. Это и неудивительно, что ни говори, а цены на многие вещи здесь ниже, чем в магазинах. Но на рынке все расчеты производятся только наличными.

Оказалось, без шуршащих купюр в райцентре практически нет возможности получить и бытовые услуги. В большинстве швейных, обувных мастерских и парикмахерских терминалы отсутствуют.

В один из холодных дней решила пообедать в недавно открывшемся кафе. Заказ сделала, а карты здесь, как оказалось, не принимают. Кое-как наскребла тридцать рублей мелочью, этих денег хватило лишь на суп и булочку. Правда, хозяйка кафе обнадежила, что со временем они перейдут на обслуживание картами.

Одним словом, как бы наше государство ни стремилось к тому, чтобы безналичные платежи в общем обороте расходов по оплате товаров и услуг росли, на вопрос: можно ли прожить без наличных денег в Балезино, ответ краткий – нет.

Аэлита КНЯЗЕВА

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