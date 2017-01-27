Жители Урала старше 90 лет все чаще выбирают «МегаФон». Сегодня абонентами оператора являются почти 2 500 «возрастных» абонентов, родившихся под знаком Водолея. Мобильную активность представителей этого воздушного Знака в любом возрасте подтверждают и специалисты оператора, которые составили очередной МегаГороскоп.
«Не первый месяц при формировании астрологических трендов для уральцев мы выясняем интересный факт: самые продвинутые и качающие наши абоненты всех знаков Зодиака живут в Республике Удмуртии. Именно они скачивают большую долю интернет-трафика «МегаФона» – в среднем от 2,7 до 4 Гб в месяц на одного пользователя. Кроме того, впервые за всю историю МегаГороскопа отпускные тренды сместились в пользу стран дальнего зарубежья. Абоненты-Водолеи оказались самыми активными путешественниками», – прокомментировал Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале.
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