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Мобильный портрет нестареющих Водолеев

27 января
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%d0%92%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b9 Мобильный портрет нестареющих Водолеев

Жители Урала старше 90 лет все чаще выбирают «МегаФон». Сегодня абонентами оператора являются почти 2 500 «возрастных» абонентов, родившихся под знаком Водолея. Мобильную активность представителей этого воздушного Знака в любом возрасте подтверждают и специалисты оператора, которые составили очередной МегаГороскоп.

«Не первый месяц при формировании астрологических трендов для уральцев мы выясняем интересный факт: самые продвинутые и качающие наши абоненты всех знаков Зодиака живут в Республике Удмуртии. Именно они скачивают большую долю интернет-трафика «МегаФона» – в среднем от 2,7 до 4 Гб в месяц на одного пользователя. Кроме того, впервые за всю историю МегаГороскопа отпускные тренды сместились в пользу стран дальнего зарубежья. Абоненты-Водолеи оказались самыми активными путешественниками», – прокомментировал Сергей Алферов, директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале.

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