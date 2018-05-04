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Мобильные технологии управляют теплом в домах Ижевска

3 мая
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27 апреля 2018 года. Устройства стали больше «общаться» в сети. По данным аналитиков «МегаФона», за год трафик IoT-решений в республике вырос на треть. SIM-карты, которые с помощью мобильного интернета удаленно управляют техникой Удмуртии, за месяц передают объем данных, сравнимый с непрерывным общением в мессенджерах на протяжении 9 месяцев.

Iot Мобильные технологии управляют теплом в домах Ижевска

В мировом рейтинге IoT опережает искусственный интеллект, блокчейн, дополненную реальность и другие сверхтехнологии. Cогласно всемирному исследованию PwC Digital IQ®, за 2017 год интернет вещей также находится на первом месте в рейтинге уровня инвестиций в новые и перспективные направления.

Удмуртские предприниматели в тренде и активно внедряют инновационные решения в бизнес. С помощью интернета вещей в республике охраняют объекты, отслеживают общественный городской транспорт, управляют работой лифтов, используют интернет в кардиографах скорой помощи. А за последний год более чем в два раза выросло количество SIM-карт, которые занимаются мониторингом объектов энергетики региона.

«Наша компания обслуживает более 20 котельных в Ижевске, работающих без постоянного присутствия персонала. SIM-карты «МегаФон» мы используем в GSM-системах, предназначенных для дистанционного контроля и управления стационарными объектами. С помощью SMS и голосового дозвона система информирует о состоянии оборудования. Благодаря решению мы повысили качество обслуживания котельных и в несколько раз сократили время реагирования на внештатные ситуации», – рассказал генеральный директор многопрофильной компании «Газмастер» Андрей Клековкин.

«IoT объединяет разные устройства – от телевизора до нефтяных насосов – в единую сеть без участия человека. Эта технология становится залогом конкурентоспособности бизнеса, именно поэтому спрос на нее растет. Сегодня в корпоративном бизнесе Удмуртии уже каждая третья SIM-карта управляет удаленными объектами. Благодаря широкой линейке тарифов «МегаФона» на IoT-связь, включающей безлимитный интернет, использование инноваций – выгодное вложение», – отметил директор Ижевского отделения компании «МегаФон» Валерий Ханжин.

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