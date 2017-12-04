С помощью смартфонов уральцы чаще всего покупают одежду, обувь и бытовую технику. Интернет-магазины косметики любят посещать в Тюмени и Кургане, мебелью активней других интересуются в Екатеринбурге и Сыктывкаре. Спортивные товары онлайн изучают челябинцы и ижевчане. Рыболовы живут в Сургуте, молодые родители в Перми, автомобилисты в Кирове.
«Сегодня доля мобильных покупок составляет 20% и продолжает расти. Со смартфоном и быстрым интернетом можно купить необходимые товары в любом месте. Чаще других для этой цели смартфон используют жители Свердловской, Челябинской, Кировской областей и Югры», — отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.
Мужчины почти не отстают от женщин по интересу к онлайн-магазинам. 47% посетителей виртуальных витрин – представители сильного пола. В топе интересов у них автозапчасти, тогда как у дам в фаворе продукция аптек. Чаще всего за покупками уральцы ходят в иностранные магазины, на которые ежедневно приходится свыше 300 000 посещений с мобильных устройств.
Топ-5 зарубежных интернет-магазинов
· aliexpress.com
· alibaba.com
· amazon.com
· ebay.com
· carters.com
Топ-5 российских интернет-магазинов
· mvideo.ru
· wildberries.ru
· ozon.ru
· e96.ru
· lamoda.ru
Топ-5 «самых женских» интернет-магазинов
· apteka.ru
· mytoys.ru
· laredoute.ru
· dochkisinochki.ru
· ikea.com
Топ-5 «самых мужских» интернет-магазинов
· exist.ru
· adidas.ru
· sportmaster.ru
· 220-volt. Ru
· svyaznoy. ru
Любимое время мобильных шопоголиков – будни с восьми до девяти вечера.
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