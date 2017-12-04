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Мобильные продажи выросли в смартфонах жителей Удмуртии.

4 декабря
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04 декабря, 2017. Удмуртия. Покупатели уходят в сеть. Сегодня две трети пользователей мобильного интернета ищут информацию с помощью смартфона. Аналитики «МегаФона» выяснили, как, где и когда отовариваются жители региона.

5rsu2triisu Мобильные продажи выросли в смартфонах жителей Удмуртии.

С помощью смартфонов уральцы чаще всего покупают одежду, обувь и бытовую технику. Интернет-магазины косметики любят посещать в Тюмени и Кургане, мебелью активней других интересуются в Екатеринбурге и Сыктывкаре. Спортивные товары онлайн изучают челябинцы и ижевчане. Рыболовы живут в Сургуте, молодые родители в Перми, автомобилисты в Кирове.

«Сегодня доля мобильных покупок составляет 20% и продолжает расти. Со смартфоном и быстрым интернетом можно купить необходимые товары в любом месте. Чаще других для этой цели смартфон используют жители Свердловской, Челябинской, Кировской областей и Югры», — отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.

Мужчины почти не отстают от женщин по интересу к онлайн-магазинам. 47% посетителей виртуальных витрин – представители сильного пола. В топе интересов у них автозапчасти, тогда как у дам в фаворе продукция аптек. Чаще всего за покупками уральцы ходят в иностранные магазины, на которые ежедневно приходится свыше 300 000 посещений с мобильных устройств.

Топ-5 зарубежных интернет-магазинов

· aliexpress.com

· alibaba.com

· amazon.com

· ebay.com

· carters.com

Топ-5 российских интернет-магазинов

· mvideo.ru

· wildberries.ru

· ozon.ru

· e96.ru

· lamoda.ru

Топ-5 «самых женских» интернет-магазинов

· apteka.ru

· mytoys.ru

· laredoute.ru

· dochkisinochki.ru

· ikea.com

Топ-5 «самых мужских» интернет-магазинов

· exist.ru

· adidas.ru

· sportmaster.ru

· 220-volt. Ru

· svyaznoy. ru

Любимое время мобильных шопоголиков – будни с восьми до девяти вечера.

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