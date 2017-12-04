В Ульяновске прошло заседание обновленного состава Общественного Совета Приволжского федерального окр...

В ноябре 2017 года, объявленном Годом экологии, изданы 600 экземпляров Красной книги Удмуртии. Появле...

5 декабря в зале АУК УР «Республиканский дом народного творчества – Дом молодёжи» с 13.00 до 15.00 ча...