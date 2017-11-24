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Мобильные кассы еще более упростили процесс установки приборов учета

24 ноября
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Vlcsnap 2017 06 27 18h17m03s819 Мобильные кассы еще более упростили процесс установки приборов учета

Сотрудники Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» начали использовать мобильные кассы при оказании услуги по замене прибора учета. Это упрощает процедуру оформления заказа, делает данную услугу еще более удобной для клиентов.

В ноябре часть жителей Ижевска получили от Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» уведомления о том, что их электрические счетчики не соответствуют предъявляемым нормативными документами требованиям. Таким образом, энергетики предупредили своих клиентов, что показания этих приборов не могут быть использованы при расчете потребленной электрической энергии.

Для замены устаревшего электрического счетчика достаточно оформить заявку по телефону, указанному в уведомлении или на сайте Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», в разделе «Товары и услуги». С ноября бригады, выполняющие работы по замене приборов учета, оснащены мобильными кассами. Это упростило процесс оформления заявки и получения услуги. Теперь нет необходимости идти в офисы обслуживания клиентов для покупки электрического счетчика и оплаты услуги по его замене. Денежные средства специалисты Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» принимают на месте, сразу после проведения работ и выдают кассовый чек.

«Установка прибора учета работниками нашей компании, безусловно, удобнее для жителей, - комментирует Сергей Решетников, заместитель директора Ижевского отделения Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». – Во-первых, после замены счетчика никуда не надо идти для регистрации прибора учета, наш специалист сам выполнит все необходимые процедуры, во-вторых, оплата происходит по факту оказания услуги, в-третьих – это дешевле и надежнее, чем подобные услуги, предлагаемые различными псевдо-энергетическими компаниями». Пока через мобильные кассы компания принимает оплату только наличными деньгами, через некоторое время начнет принимать оплату и с помощью пластиковых карт.

Метки: ЭнергосбыТ Плюс мобильная касса счетчики установка оплата

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Автор статьи

Римма ИВАНОВА Все материалы этого автора

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