Главная » Общество » Мобильная Электронная Подпись от «МегаФона» – новое слово в электронном документообороте

Мобильная Электронная Подпись от «МегаФона» – новое слово в электронном документообороте

10 апреля
0

«МегаФон» первым на рынке предлагает новый инструмент подписания электронных документов – Мобильную Электронную Подпись (МЭП). С ее помощью можно подписывать юридически значимые документы прямо с мобильного устройства из любой точки мира, где есть сотовая связь.

Image003 Мобильная Электронная Подпись от «МегаФона» – новое слово в электронном документообороте

В состав услуги входит сертификат электронной подписи, который выдает Удостоверяющий центр «МегаФона», и специальная SIM-карта с записанным на ней программным обеспечением, позволяющим в удобном формате использовать электронную подпись в информационных системах. МЭП сертифицирована органами государственной власти и соответствует требованиям законодательства1.

Процесс подписания прост и происходит в один клик: на мобильный телефон или планшет владельцу подписи приходит всплывающее сообщение с краткой выдержкой из документа, который необходимо завизировать. Пользователю необходимо решить «отклонить» или «подписать» документ и подтвердить свое действие вводом PIN-кода. Особенно актуален такой мобильный формат будет для тех, кто часто в разъездах и командировках – решение можно использовать даже находясь в международном роуминге2.

Для того, чтобы начать пользоваться мобильной электронной подписью, нет необходимости менять действующий номер телефона - новую SIM-карту можно получить взамен действующей, при этом, все обычные функции SIM-карты (возможность отправки смс, совершения голосовых вызовов и пользования Интернетом) сохраняются. Установка сложных программ шифрования и покупка дополнительных устройств и носителей также не понадобится.

«МегаФон» обеспечивает высокий уровень безопасности. Для подписания используется зашифрованный SMS-канал, который защищает подпись от рисков неавторизованного применения. Партнер «МегаФона» по проекту МЭП - компания «Крипто Про», занимающая лидирующее положение на рынке по распространению средств криптографической защиты информации.

Решение оптимально по цене. Стоимость в 1 000 рублей выгодно отличает его от представленных на рынке предложений по использованию электронной цифровой подписи.

«Рынок электронного документооборота быстро развивается. По оценкам аналитиков J’son&Partners Consulting, к концу 2018 года доля использования электронного документооборота в организациях вырастет до 46%, а общая выручка по рынку составит до 18 млрд рублей. Рынок мобильной электронной подписи, в свою очередь, только формируется - по нашим прогнозам, общая выручка к 2021 году составит около 100 миллионов рублей, – прокомментировал Павел Захаров, директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона». – Мы видим потенциал применения решения в сфере логистики, страхования, недвижимости, ритейла, банковских услуг, муниципальных и городских служб и планируем интегрировать наше решение со всеми популярными бизнес-ресурсами, в которых сейчас используется электронная подпись».

Узнать подробнее о решении и его преимуществах.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

ЭнергосбыТ Плюс завершает доставку квитанций с корректировкой платы за тепло в Ижевске и Сарапуле
11 апреля
Счета-квитанции с корректировками платы за отопление начали поступать жителям Удмуртии. Корректировку...
Продолжается прием работ на городской конкурс «Маленький Архитектор»
10 апреля
Со 02.04.18 по 31.05.18 в Ижевске проходит городской конкурс «Маленький архитектор» среди воспитанник...
В Удмуртии проходит конкурс фотографий о родном крае
9 апреля
«Летний сад» при поддержке правительства УР проводит фотоконкурс «Моя Удмуртия».Призовой фонд конкурс...
Глава Удмуртии взял отпуск
9 апреля
Как сообщает Пресс-служба Главы и Правительства УР, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо