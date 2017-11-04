Сегодня, 4 ноября, на Центральной площади и других площадках столицы Удмуртской Республики - города Ижевска - проходят праздничные мероприятия, посвящённые сразу двум знаменательным датам – Дню народного единства и 97-й годовщине государственности Удмуртии. В них принимает участие глава республики Александр Бречалов, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Праздничные даты в Ижевске отмечают народным гулянием под общим девизом «Россия объединяет». Жители и гости столицы сегодня могут найти для себя площадку по душе. Для них организовано множество самых разнообразных мероприятий.
В 11 часов на площади начались выступления творческих коллективов республики. Первыми на сцену вышли артисты Государственного академического ансамбля песни и танца «Италмас».
Собравшихся на праздник ижевчан и гостей столицы поздравил глава Удмуртии Александр Бречалов: "Дорогие друзья! Хочу поздравить вас с Днём народного единства и с 97-й годовщиной государственности Удмуртии! Я всегда подчёркиваю, что для меня как для гражданина День народного единства особенно важен. Он как никакой другой праздник подчёркивает единство и сплочённость нашего многонационального народа. Только что ведущая сказала о людях. Действительно, в Удмуртии живут очень трудолюбивые и талантливые люди. Рядом со мной Тамара Тихонова и Фанил Зиятдинов. Думаю, мне надо сократить своё выступление и дать возможность сказать им. А вам хочу пожелать мира, добра, благополучия вашим семьям и здоровья".
Участников народных гуляний также поздравили депутат Государственной думы Российской Федерации Алексей Загребин и президент ассоциации «Удмурт кенеш» Татьяна Ишматова, другие известные люди республики, участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, недавно вернувшиеся из Сочи.
Со словами приветствия к ижевчанам обратились Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин и муфтий Удмуртской Республики Фаиз-хазрат Мухамедшин.
Гости праздника в течение дня могут оценить блюда кухонь народов, проживающих в республике. Удмуртские национальные угощения - перепечи и табани, например, пекутся прямо на Центральной площади в мобильных печках.
Много людей привлекла семейная игровая площадка «Полосатый рейс». Забеги мам с колясками, мастер-классы по изготовлению световозвращающих элементов напоминают жителям города о правилах безопасного передвижению с детскими колясками на дорогах.
Специальным гостем праздника стала лауреат международных и всероссийских конкурсов популярная певица, автор-исполнитель Анна Сизова (г.Москва).
Фото: Э.Карипов
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