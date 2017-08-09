8 августа врио главы Удмуртии побывал в деревне Чура Глазовского района. Несколько лет назад это хозяйство стало участником федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», началась застройка юго-западного микрорайона деревни. Под строительство индивидуального жилья выделили 17 гектаров, всего 43 участка, где примерно будут жить 200 человек. Провели межевание, подвели электричество. Сейчас решается проблема газоснабжения.
Жители микрорайона построили хоккейную площадку около школы и сами зимой заливают каток. Теперь собираются построить детскую площадку.
Надо строить многофункциональную площадку - для детей, молодёжи, людей взрослого и пожилого возраста, посоветовал руководитель республики:
– Вы продумайте, как и где обустроить такую площадку. А мы постараемся вас поддержать, чтобы на следующий год по программе благоустройства на уровне софинансирования построить её для вас.
Как пояснил исполняющий обязанности министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов УР Иван Маринин, девять районов вошли в программу уже в этом году. Если селяне проведут голосование и примут соответствующее решение, и район подаст заявку до 1 сентября, то они смогут войти в программу на будущий год.
Александр Бречалов поручил руководителю регионального Минэнерго и ЖКХ помочь селянам в подготовке необходимых документов.
По итогам встречи в Чуре Александр Бречалов поделился впечатлениями на свой странице в соцсетях:
«Предприниматель Елена Михайловна Егорова — собирательный образ будущего Удмуртии. В нем ответы на все вопросы: как молодежь оставить в деревне, увеличить рождаемость и усилить экономику республики, откуда взять деньги на дороги и инфраструктуру.
Елена Михайловна — руководитель предприятия ООО «Чура» из Глазовского района. Предприниматель современный, социально-ответственный, развивается и при этом душой болеет за людей.
Благодаря таким предпринимателям на селе появляется достойная работа с перспективой, хорошие зарплаты и желание остаться в родном месте.
Безусловно, деревня Чура Глазовского района — точка роста. Там, где есть экономика, инфраструктура будет в приоритете».
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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