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Многодневная велогонка «Удмуртская правда» стартует в Ижевске 16 июня

31 мая
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Одновременно состоятся Всероссийские соревнования в дисциплине шоссе.

%d0%92%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5 %d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0 Многодневная велогонка «Удмуртская правда» стартует в Ижевске 16 июня

В Ижевске пройдут Всероссийские соревнования в дисциплине шоссе и 68-я многодневная велогонка «Удмуртская правда». В состязаниях примут участие более 200 спортсменов со всей России, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Во многодневной гонке могут принять участие мужчины, женщины; юниоры, юниорки 17-18 лет; юноши, девушки 15-16 лет, а во всероссийских соревнованиях – мужчины и юниоры 17-18 лет.

7 июня состоится шоссе-индивидуальная гонка на время, старт в 11:00 на объездной Аэропорт-Гольянский тракт. 9 июня состоятся шоссе-групповые гонки на комплексе имени Галины Кулаковой, 10 июня стартует Всероссийская многодневная велосипедная гонка, посвященная «Дню города» (юноши 15-16 лет, юноши 13-14, девушки 15-16 лет).

Гонка «Удмуртская правда» стартует 16 июня от комплекса имени Галины Кулаковой. Зарегистрироваться можно до 5 июня по электронной почте: fvsu@yandex.ru.

Кроме того, в рамках этих соревнований состоятся любительские старты.

Фото: wikimedia.org

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