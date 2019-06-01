В Ижевске пройдут Всероссийские соревнования в дисциплине шоссе и 68-я многодневная велогонка «Удмуртская правда». В состязаниях примут участие более 200 спортсменов со всей России, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.
Во многодневной гонке могут принять участие мужчины, женщины; юниоры, юниорки 17-18 лет; юноши, девушки 15-16 лет, а во всероссийских соревнованиях – мужчины и юниоры 17-18 лет.
7 июня состоится шоссе-индивидуальная гонка на время, старт в 11:00 на объездной Аэропорт-Гольянский тракт. 9 июня состоятся шоссе-групповые гонки на комплексе имени Галины Кулаковой, 10 июня стартует Всероссийская многодневная велосипедная гонка, посвященная «Дню города» (юноши 15-16 лет, юноши 13-14, девушки 15-16 лет).
Гонка «Удмуртская правда» стартует 16 июня от комплекса имени Галины Кулаковой. Зарегистрироваться можно до 5 июня по электронной почте: fvsu@yandex.ru.
Кроме того, в рамках этих соревнований состоятся любительские старты.
Фото: wikimedia.org
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