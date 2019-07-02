Завершающий этап многодневной велогонки проходил на трассе биатлонного комплекса имени генерала Александра Демидова. Тюменская команда имела неплохой запас прочности. Лидер Сергей Курьянов опережал Захара Левашова из сборной Удмуртии больше, чем на минуту. Зато отставание Левашова от Глеба Кугаевского составляло лишь одну секунду. Можно было Левашову бороться за серебряную медаль.
Тюменцы применили тактику победителей. И за несколько кругов до финиша стало понятно, что тюменцев Игоря Сидорова и Валерия Фаткуллина никому не догнать. Перед линией финиша оба спортсмена вскинули вверх руки в знак триумфа своей команды. Видеотехника зафиксировала, что первым пересёк линию Сидоров. А результат Валерия Фаткуллина стал серебряным не только в этом этапе, но и вывел гонщика на второе место по итогам многодневной гонки.
Затем финишным рывком Никита Старченко сумел выиграть бронзовую медаль на этапе, находясь в группе с двумя самарцами и Павлом Василиогло (Новосибирская область), но они не претендовали на итоговые призовые места.
Секунда в секунду
Основное внимание сосредоточилось на группе, в которой ехали Левашов и Кугаевский. Захар Левашов опередил тюменского соперника. Ровно на секунду. Ну, надо же так! Итоговый результат у этих велогонщиков сравнялся. Пришлось тренерам Удмуртии апеллировать к первичному решению судейской коллегии, назвавшей третьим призёром Глеба Кугаевского. На мой взгляд, Кугаевский заслуженно встал на пьедестал вместе с партнёрами по тюменской команде. Но справедливость восторжествовала и в том, что официально бронзовым призёром объявлен Захар Левашов.
Всю дистанцию в 363 километра сумели осилить 100 велогонщиков из 137 стартовавших. В этот раз была преодолена гегемония команды Самарской области, которая в XXI веке больше всех побеждала на трассах Удмуртии. Средняя скорость победителя составила 41,5 километра в час.
Пользуясь случаем, я задал вопрос тренеру победителей Егору Силину:
– Так же, как в многодневке «Пять колец Москвы», Глеб Кугаевский лидировал, а в победителях удержаться не смог. Чем это можно объяснить?
– Глеб хорошо провёл гонки в Москве и Удмуртии. В Москве он занял второе место потому, что команда из Республики Беларусь была сильнее нас. Очень профессиональная команда. Не надо смотреть, что победил дебютант, они могли вывести в победители любого из опытных спортсменов. Главное, что побеждает команда. Значит, на ижевских трассах мы все справились с задачей.
Получив среди призов ижевскую пневматическую винтовку, 19-летний гонщик Сергей Курьянов выразил желание подарить её тренеру:
– Особенно мне помогли советы тренера в индивидуальной гонке. Мне удалось улучшить свой личный результат. Я перед стартом и в гонке чувствовал себя хорошо, но не надеялся войти в тройку призёров. Здесь подобрались сильные соперники. Спасибо команде за эту победу!
Да, приз получился символический – винтовка вручена в год столетия М.Т. Калашникова, причём на биатлонном комплексе, где спортивными винтовками награждались лучшие биатлонисты России. Награждение велосипедистов проводили главный судья соревнований Вячеслав Харин и заместитель главного редактора «Удмуртской правды» Андрей Иванов.
После некоторого перерыва в Удмуртию на соревнования приехала команда из Адыгеи. Её тренер Юрий Курочкин считает, что результат достигнут удовлетворительный. Серебряным призёром в индивидуальной гонке стал Валерий Исламов (среди юношей).
– Где вашим подопечным было удобнее соревноваться? На объездных дорогах или на замкнутых трассах спорткомплексов?
- Должно быть разнообразие трасс. Мы довольны тем, что есть, но хотелось бы ещё не меньше двух соревновательных дней в многодневной гонке. Так оно и было в 1990-е годы, когда я сюда приезжал. Из Ижевска отправляемся в Белгород на чемпионат и первенство России, – ответил Юрий Курочкин.
В юношеском зачёте лидером проявил себя Яков Миролюбов из сборной Удмуртии, занявший итоговое первое место. Это хорошая заявка на будущее. Вспомнилось, как в многодневной гонке в составе команды Удмуртии в своё время участвовал юношей Александр Васюхно. Обычно он держался в основной группе. А вот на этих днях стал чемпионом России на треке в гите с места. Это получился своеобразный привет с российского трека нашей многодневной гонке. Ждём сейчас добрых вестей и с Европейских игр из Минска, где в составе сборной России наш земляк Александр Порсев – один из победителей многодневной гонки «Удмуртской правды» в прошлом.
Приехал посмотреть на финишный этап удмуртский паравелоспортсмен Сергей Пудов. Накануне он вне зачёта стартовал в индивидуальной гонке на 21 километр. Он ушёл на дистанцию первым, и ожидание преследователей так подгоняло нашего гонщика, что он сумел на одну минуту улучшить своё прежнее достижение. В целом участие в большой гонке Пудов считает очень полезным для себя. И не видит ничего страшного в том, что пришлось сойти с дистанции на первом этапе. Главное, что понял, почему заболела мышца, обнаружил слабое место в велосипеде. Эти выводы должны пригодиться гонщику в специализированных международных соревнованиях.
Как показать зрителям?
Велосипедная гонка – это, кроме прочего, красочное зрелище. Яркой цветной волной несётся масса велосипедистов по шоссе. Иногда, ловя ветер, перестраивается «в струну». Дух захватывало, когда в прошлые годы мчались спортсмены с холмов в центре Ижевска. В этом году, как и в нескольких предыдущих стартах, в город велогонка не заезжала. Ижевск так насыщен транспортом, что даже перекрытие двух центральных улиц приведёт к пробкам. И всё-таки хотелось бы, чтобы жители Удмуртии видели велогонщиков на улицах своих городов, райцентров и селений. Заслуженный тренер России, многолетний главный судья на велогонке «Удмуртской правды», а ныне энтузиаст ветеранского спорта Валерий Шапошников полагает, что можно сделать хорошую трассу от парка имени Кирова с выходом на Якшур-Бодьинский тракт. Грунтовая трасса там и сейчас есть, но пользуются ею велосипедисты-любители. Ради спортсменов-профессионалов трассу надо прокладывать основательно. Но тогда старт и финиш можно было бы, например, проводить на фан-зоне или же у центрального входа в парк.
Пьедестал
Четвёртый этап. Групповая гонка на 108 километров:
1 место – Игорь Сидоров, Тюменская область
2 место – Валерий Фаткуллин, Тюменская область,
3 место – Никита Старченко, Москва.
Итог многодевки:
1 место – Сергей Курьянов, Тюменская область
2 место – Валерий Фаткуллин, Тюменская область
3 место – Захар Левашов, Удмуртская Республика
По сумме очков наградные майки лидера и активного гонщика вручены Сергею Курьянову.
Итоговый зачёт среди юношей:
1 место – Яков Миролюбов, Удмуртская Республика
2 место – Максим Кулаков, Ленинградская область
3 место – Константин Пронин, Свердловская область
Редакция газеты «Удмуртская правда» сердечно благодарит специалистов Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики, Федерации велосипедного спорта Удмуртии и своих партнёров в организации многодневной велогонки. Призы победителям предоставили концерн «Калашников», АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова, компания «Мегафон», ООО «Воткинский хлебокомбинат» и ООО «Производственно-коммерческая фирма «Фанат».
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