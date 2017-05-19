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Многодетным семьям Удмуртии вручили знаки отличия «Родительская слава»

19 мая
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В пятницу исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов провёл торжественный приём, посвящённый вручению государственных наград РФ и УР - знака отличия «Родительская слава».

Nik 2852 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Многодетным семьям Удмуртии вручили знаки отличия «Родительская слава»

В пятницу исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов провёл торжественный приём, посвящённый вручению государственных наград РФ и УР - знака отличия «Родительская слава» (за достойное воспитание трёх и более детей). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Одна супружеская пара была удостоена российской государственной награды, республиканским знаком отличия отмечены 23 многодетные семьи из городов и районов Удмуртской Республики и один многодетный отец - вдовец, в одиночку воспитавший трёх дочерей.

Перед началом церемонии вручения знаков отличия с приветственной речью выступил временно исполняющий обязанности Главы Удмуртии Александр Бречалов.

"Бережное отношение к семейным ценностям, поддержка благородного труда отцов и матерей по воспитанию достойных граждан нашего Отечества – одна из основ государственной политики, проводимой в нашей стране. На это направлена и вся деятельность органов власти Удмуртской Республики, - подчеркнул врио главы Удмуртии. - Надо отметить, что демографическая ситуация в Удмуртии – одна из наиболее благополучных в Приволжском федеральном округе. В 2016 году в республике сохранился естественный прирост населения. Он составил 1 822 человека. Начало нынешнего года отмечено неблагоприятными изменениями в демографической сфере. Во всех 14 регионах нашего федерального округа рождаемость снизилась. Но и при этом наша республика имела в январе-феврале с.г. лучший в ПФО показатель рождаемости и один из самых низких показателей смертности. Отрадно, что в последние 7 лет высокий уровень рождаемости в республике обеспечивается ростом именно вторых и последующих рождений".

Также было отмечено, что в Удмуртии стабильно растёт число многодетных семей. Если в 2013 году их было 15 420, то в 2016 году – уже 19 398. Число малообеспеченных многодетных семей снизилось почти на 5 процентов.

На торжественном приёме медаль ордена «Родительская слава» получили супруги Андреевы Михаил Петрович и Алевтина Александровна из Завьяловского района. Они воспитали пятерых детей. Андреевы отличаются активной жизненной позицией, отстаивают интересы жителей своей деревни, помогают участием и советом другим многодетным семьям, чем заслужили авторитет и уважение у односельчан.

Добавим, что государственная награда Удмуртии – знак отличия «Родительская слава» была учреждена в 2013 году. Им награждаются родители, достойно воспитавшие пятерых и более детей, а также одинокие отцы, достойно воспитавшие троих и более детей. Знаком отличия «Родительская слава» отмечены за эти годы 82 семьи и 14 отцов.

Александр Бречалов пожелал всем награжденным хорошего здоровья и благополучия. " Пусть добрый свет ваших сердец и дальше освещает ваш семейный путь и помогает преодолевать все невзгоды!» - сказал руководитель региона.

Фото: пресс-служба Главы и Правительства УР

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