Активисты ОНФ в Удмуртии проверили условия проживания детей-сирот, получивших квартиры в поселке Игра, и обнаружили грубые нарушения. Основанием для общественной проверки новостройки на 18 квартир стало обращение жителей.
Двухэтажный дом на улице Мира, 68 в Игре построен в 2014 году по федеральной программе обеспечения жильем детей-сирот, сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта в Удмуртии.
В частности, дети-сироты жаловались на высокую влажность в квартирах из-за подтопления подвала грунтовыми водами. После обращений в районную администрацию уровень пола в подвальном помещении подняли за счет песчаной подушки. Но, по словам жильцов, в подвале дома сохраняется высокая влажность. В этом убедились и активисты ОНФ.
В подвале были обнаружены канализационные стоки, а в чердачном помещении – грубые нарушения при монтаже вентиляционной системы. По мнению экспертов ОНФ, все это способствует разрастанию плесени в квартирах и негативно сказывается на состоянии здоровья и в целом качества жизни собственников жилья.
«Первое, что ощущается – это тяжелый воздух с неприятным запахом. Причиной этого является фактически неработающая вентиляция и сырость в подвале. Более того, в подвальном помещении мы обнаружили слив нечистот непосредственно на пол. Из-за ошибок в монтаже стеклопакетов на окнах появилась плесень. Жильцы жалуются, что из-за сырости обои в некоторых местах отходят от стен, да и полы в квартирах очень холодные», – рассказал член регионального штаба ОНФ Евгений Сомов.
Немало строительных и монтажных дефектов эксперты Народного фронта выявили и на чердаке дома. Испарения из вентиляционных труб выходят на балки кровли, что может привести к их быстрому гниению. Одна из таких труб обломилась, а другая оказалась забита снегом. Кроме того, в том месте, где из труб выходит пар, образовался лед. Как пояснили эксперты ОНФ, фановые трубы, через которые выходят испарения канализационной системы, должны выходить не на чердак, а на улицу. А здесь все испарения образуют конденсат, который потом стекает в квартиры.
«Также до сих пор не убран с чердачного помещения строительный мусор. Стропила только частично обработаны антисептиком. Но главная проблема новостройки – проект, который не предусмотрен для строительства на месте, где близко проходят грунтовые воды. Скорее всего, здесь не были проведены должным образом геологические изыскания. По сути на такой местности вообще не должно быть углубленного подвального помещения», – отметила эксперт ОНФ Татьяна Дудогло.
Много претензий у активистов Народного фронта и к управляющей компании, обслуживающей данный дом. Не проводятся осмотры инженерных коммуникаций, снег с крыши вовремя не очищается. Так, козырек над входом в подвальное помещение продавился под тяжестью упавшего с крыши снега. Все эти замечания региональное отделение ОНФ направит в Госжилинспекцию Удмуртии для проведения проверки работы управляющей компании. Кроме того «фронтовики» предложили администрации Игринского района разработать «дорожную карту» для устранения выявленных недостатков.
«Мы предложили руководству Игринского района разработать «дорожную карту» по устранению замечаний в доме для детей-сирот. Будем держать на контроле продвижение действенных мер, чтобы качество жизни жильцов было достойным», – резюмировал член регионального штаба ОНФ в Удмуртии Андрей Цаплин.
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ в Удмуртии
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