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Мне сверху видно все…

19 августа
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В воскресенье 20 августа под Ижевском, на территории аэродрома «Пирогово», пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Воздушного флота России.

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По словам заместителя председателя Совета, секретаря УРО ВООВ «Боевое Братство», председателя отделения «Военных летчиков» Флюра Шагеева, День Воздушного флота - это праздник, который объединяет всех тех, кто однажды полюбил небо.

– Мы ожидаем, что на праздник приедут ветераны - летчики, которые когда-то обучались в учебном авиационном центре Ижевска, в советские времена ежегодно такую профессию получали 100-120 человек. В дальнейшем они становились первоклассными летчиками, воздушными бойцами, чтобы при необходимости встать на защиту своей Родины, - сказал Флюр Шагеев.

«Боевое Братство» сегодня объединяет более 700 человек, 200 из них - это члены семей погибших защитников Отечества. Ее члены проводят большую работу среди молодежи. Уроки мужества традиционно проходят в школах, патриотических клубах, библиотеках. Во время праздника в Пирогово состоится награждение самых активных участников организации грамотами и памятными медалями «За верность авиации».

Праздник начнется в 11.30 утра торжественным митингом. В программе также концерт, показательные выступления по страйкболу, авиамодельному и парапланерному спорту. Также свое мастерство продемонстрируют мотодельтапланеры и пилоты автожиров. Заключительным аккордом станет выступление воспитанников Школы юных летчиков. Они продемонстрируют навыки рукопашного боя и покажут дефиле со стрелковым оружием. Кроме того, во время праздника все желающие смогут совершить прыжок с парашютом с самолета АН-2 или подняться на воздушном шаре на высоту до 50 м.

Также гостей ждут выставка военной техники, авиамоделей и экспонатов с раскопок боевых действий, предоставленных Удмуртской республиканской молодежной общественной организацией «Долг» и учреждениями, подведомственными Управлению по делам молодежи.

Чтобы ветераны воздушного флота смогли добраться на праздник, в 10.00 от собора Александра Невского в Пирогово отправится автобус. Обратный рейс - в 15.00.

В честь празднования Дня Воздушного флота России с 19 по 21 августа на Центральной площади и набережной Ижевского пруда пройдет муниципальная ярмарка, на которой будут представлены продовольственные и непродовольственные товары. Режим работы: с 7.00 до 22.00. Организатор МАУК «Центр русской культуры «Русский дом».

В администрации Ижевска обращают внимание, что продажа и распитие алкогольных напитков и пива на территории ярмарок и аэроклуба будут запрещены.

Фото из группы "ВКонтакте" Ижевский Аэроклуб "Пирогово"

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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