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Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин принимает поздравления

10 мая
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Сегодня митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин отмечает 65-летие со дня рождения. Главу Удмуртской митрополии поздравили руководители республики.

Img 8917 Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин принимает поздравления

Александр Бречалов, находящийся в эти дни в командировке в Москве, разместил поздравление митрополиту в социальных сетях: "Не счесть храмов, которые он строил и восстанавливал в городах и сёлах республики. Участник контртеррористической операции на Кавказе, имеет награды. Человек, каждый из жизненных этапов которого неизменно направлен на благо Удмуртии и России. Гордимся!".

Глава Удмуртии также направил юбиляру приветственный адрес. Его владыке передал руководитель Администрации Главы и Правительства УР Сергей Смирнов.

Руководители республики поблагодарили главу митрополии "за все благие деяния во имя укрепления традиционного конфессионального пространства Удмуртии" и пожелали ему крепкого здоровья для успешного и многолетнего служения во имя общего блага.

По случаю юбилея владыка также получил поздравления от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, архипастырей, других священнослужителей, представителей государственных ведомств, общественных организаций и предпринимателей.

Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии

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