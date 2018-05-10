Александр Бречалов, находящийся в эти дни в командировке в Москве, разместил поздравление митрополиту в социальных сетях: "Не счесть храмов, которые он строил и восстанавливал в городах и сёлах республики. Участник контртеррористической операции на Кавказе, имеет награды. Человек, каждый из жизненных этапов которого неизменно направлен на благо Удмуртии и России. Гордимся!".
Глава Удмуртии также направил юбиляру приветственный адрес. Его владыке передал руководитель Администрации Главы и Правительства УР Сергей Смирнов.
Руководители республики поблагодарили главу митрополии "за все благие деяния во имя укрепления традиционного конфессионального пространства Удмуртии" и пожелали ему крепкого здоровья для успешного и многолетнего служения во имя общего блага.
По случаю юбилея владыка также получил поздравления от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, архипастырей, других священнослужителей, представителей государственных ведомств, общественных организаций и предпринимателей.
Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии
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