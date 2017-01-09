Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин поздравил священнослужителей и православных жителей республики с Рождеством Христовым. Рождественское послание митрополита опубликовано на сайте Ижевской и Удмуртской епархии.
«Христос рождается славите, Христос с небес срящите»!
Возлюбленные о Господе честные пастыри и весь епархиальный клир церковный, боголюбивые и ревностные монашествующие и миряне, дорогие отцы, братья и сестры!
От всей души поздравляю вас с великой радостью. Наступил день Великого Торжества, день, когда неприступный Бог пришел в грешный мир человеком, день Рождества нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа.
Минуло уже более двух тысяч лет, когда темноту ночи рассеял свет звезды, возвестившей всему миру великую тайну воплощения. Сам великий Бог, который не имеет ни в чем нужды, но ради своего творения, человека, сходит на землю и принимает человеческий образ, как пишет святой апостол Павел, образ раба. Почему же образ раба? Человек был создан венцом творения всего сущего, но через преступление божественной заповеди лишился своих райских обителей и долго томился в ожидании надежды возвращения в Небесное Отечество. Так через чудо воплощения Господь приходит в падший в грех мир с великой любовью к страждущим и заблудшим чадам для призвания их к долгожданному спасению. Приходит человеком, чтоб излечить от греха подобное подобным. Так более двух тысяч лет назад в Вифлееме, в простой пастушьей пещере, начался путь спасения всего человечества.
Как тогда, так и сейчас Небо и земля, Небесная и земная Церковь соединяются в прославлении великого чуда Рождества: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение».
В эти святые дни будем же торжественно славить великую Божью милость, которую он обильно изливает на нас грешных. Научимся же у рожденного Царя царей смирению, с которым Он приходит в мир и рождается в темной пещере, возлежа в бедных яслях.Будем безропотно нести жизненный крест, уповая на Бога. Просветимся светом Христовой Любви, которая вселяет в нас нетленную надежду на духовное преображение. Имея святую радость Рождества, не будем ее скрывать от ближних, но подобно ангелам, возвестившим пастухам о родившемся Богомладенце, приумножим наше торжество, разделяя спасительную весть с нашими близкими и окружающими нас людьми, которые еще пребывают в неведении. По заповеди Господней, благоукрасим праздник Рождества своими добродетелями — поможем нуждающимся, посетим больных, утешим огорченных, примиримся с ближним… И будем хранить в нашем сердце и душе это чудесное событие, помня, что Бог с нами на земле, чтобы мы были с Ним в вечной радости уже здесь и, конечно, на Небе! С нами Бог!
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Тепло и сердечно поздравляю вас с великим и радостным праздником Рождества Христова и наступившим Новым, 2017 годом. Молитвенно желаю вам в Новом Лете Благости Божией доброго здоровья, благополучия, помощи Божией в ваших повседневных трудах!»
Фото: udmeparhia.ru
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