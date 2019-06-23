В Камбарке прошел митинг против создания на базе объекта по уничтожению химоружия предприятия по утилизации отходов первого и второго класса опасности. Анонсированная еще на выездном заседании рабочей группы при Общественной палате Удмуртии акция прошла в субботу, 22 июня.
Изначально организаторы заявляли о тысяче участников. Однако судя по имеющимся фотографиям, эта цифра существенно преувеличена.
Митинг связан с опасением жителей за свое здоровье и безопасность. В социальных сетях активно распространялась информация, что в Камбарке будут перерабатывать радиоактивные отходы. Однако первый заместитель генерального директора ФГУП «РосРАО» Максим Корольков заверил, что на предприятии окажутся отработанные аккумуляторы, источники тока, ртутные лампы, трансформаторы, отработанные масла, удобрения с истекшим сроком годности и прочее. Сегодня всё это свозится на полигоны твёрдых бытовых отходов или оседает в лесах и оврагах.
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