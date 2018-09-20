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Мирный «Калашников»

19 сентября
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Двенадцать лет назад, в октябре 2006 года, Михаил Калашников заложил капсулу с посланием к будущим поколениям. Это произошло на Камчатке на пограничной заставе «Налычево». Есть одна цитата из него, которая впоследствии облетела множество изданий и информационных ресурсов.

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«…Мне больно и горько, что далеко не всегда моим оружием добиваются правых целей, - писал в своём послании великий оружейник. - А я ведь создавал автомат для защиты своей Родины, моей страны от врага, для того, чтобы наш воин мог защитить себя и остаться в живых. Именно поэтому моя совесть чиста. А в том, что сегодня с «Калашниковым» в руках вершатся как правые, так и неправые дела, виноват не автомат. И не моя вина, что мир так устроен, что люди стреляют друг в друга. И не будь АК, было бы другое оружие, но убивало бы оно так же.

Хочется верить, что созданное мной оружие будет использоваться строго по назначению: стоять на страже мира, безопасности, чести и справедливости. И пусть каждый, кто когда-либо возьмёт в руки мой автомат, вспомнит старинную заповедь, которую чеканили на лезвиях мечей русских богатырей: без нужды не вынимай, без славы не вкладывай.

И всё же моя основная забота и главная мечта - чтобы мир стал другим, чтобы изменился человек, чтобы саму природу человеческого естества навсегда оставил дух агрессивности и злобы. Только тогда люди смогут направить свою энергию в позитивное русло, во имя социального прогресса и выживания рода человеческого».

Примечательно, что за шесть лет до этого события под руководством сына Михаила Тимофеевича - Виктора Калашникова - на основе автомата АК было разработано сугубо мирное устройство.

В августе 1998 года по инициативе мэра Москвы Юрия Лужкова на ОАО «Ижмаш» на базе автомата Калашникова была создана установка импульсного пожаротушения. Стреляющее устройство представляло собой автомат Калашникова, на стволе которого была закреплена насадка для распыления. К насадке присоединён резервуар с жидкостью. Для работы использовался холостой патрон. Применение боевого патрона было полностью исключено. При выстреле за счёт энергии пороховых газов происходил выброс порции жидкости. Установка обеспечивала 20 выстрелов водой или пенообразующей жидкости. Испытания импульсной установки проводились в Москве в присутствии Лужкова и начальника противопожарной службы Москвы генерал-майора Коротчика. Испытания прошли успешно. Горящий резервуар 2 на 2 метра был потушен одним выбросом пенообразующей жидкости. Установка получила высокий отзыв мэра Москвы и специалистов московской службы пожаротушения.

Устройство является воплощением технологии тушения пожаров с использованием малого количества тушащего реагента. Высокая эффективность достигается за счёт скоростного напора струи и высокой дисперсии в ней тушащего вещества. В зависимости от применяемого реагента установку можно использовать для тушения жилых зданий, промышленных объектов, автотехники, нефтебаз и лесных пожаров. Малое количество воды особенно полезно при тушении ценных объектов - музеев, исторических зданий, библиотек и так далее.

Как объяснил Виктор Калашников, автомат Калашникова, снабжённый раструбом на дуле, подключён к ёмкостям с жидкостью и кислородом, которые реагируют на выстрел холостого патрона и порциями в 0,6 литра выделяют противопожарную смесь. Смесь, взаимодействуя с высокой температурой, создает капельное облако вокруг очага возгорания, создавая паровую подушку вокруг огня, тем самым лишая его кислородной подпитки.

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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