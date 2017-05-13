Комната работает на базе центра социального обслуживания населения Устиновского района, но специалисты готовы принять детей со всего города. И, что немаловажно, занятия проходят абсолютно бесплатно.
Сенсорная комната представляет собой соединение релаксационного блока, стимулирующей и развивающей зон. Маленькие пациенты могут совмещать тренировки на координацию, концентрацию внимания, развитие органов чувств.
– За рубежом сенсорные комнаты уже давно успешно используются в программах реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. В нашей стране подобная практика только недавно начала приживаться. Нам пришлось изучить специализированную литературу, чтобы подготовить базу в Ижевске, - говорит Мария Орлова, исполнительный директор благотворительного фонда «Добро». - Комната оснащена современным сенсорным оборудованием, позволяющим детям в игровой форме заниматься с психологами, логопедами. Каждый тренажер направлен на развитие определенной группы чувств. Например, цветные кубики и шарики – это стимуляторы зрения, а выпуклости на стенах развивают осязание и мелкую моторику. Некоторые уроки будут проходить при малом освещении, чтобы дети со слабым зрением наблюдали за яркими эффектами. Фоном будет звучать расслабляющая музыка. Всего этого могло бы не быть без спонсорской помощи.
Через год подобные комнаты должны появиться в каждом районе города. А пока все желающие могут прийти в комплексный центр обслуживания населения Устиновского района. Марина Семечкина, директор учреждения, уверена, что сотрудники смогут уделить внимание каждому маленькому пациенту.
– Мы давно хотели открыть у себя сенсорную комнату, но воплотить идею в жизнь не позволял бюджет. Когда ко мне обратились представители фонда «Добро», я сразу же откликнулась. Это не только огромный подарок, но и возможность реализовать новое направление в реабилитации детей-инвалидов. Все объекты, которые собраны в сенсорной комнате, направлены, прежде всего, на стабилизацию эмоционального состояния детей. Мы счастливы помочь семьям с «особенными» малышами, - поделилась своими впечатлениями Марина Тимуровна.
Юным посетителям комнаты пришелся по душе новый класс для занятий. Каждый ребенок выбрал дело по нраву: кто-то начал перебирать цветные геометрические фигуры, кто-то залез в бассейн с шарами. Четырехлетнему Диме больше всего приглянулось рисование песком на стекле. Мама, Наталья Волкоморова, рада, что сын занят делом. Обычно мальчик в обществе ведет себя по-другому – он замкнут и не говорит. Таким его сделали люди, которые при виде его тыкают пальцем, бояться дотронуться - вдруг заразишься. У Димы редкое генетическое заболевание – ламеллярный ихтиоз. Его кожа от макушки до пят стянутая и сухая. Чтобы облегчить жизнь сыну, родители несколько раз в день наносят на его кожу увлажняющий крем.
– Резкие движения приносят ему боль. Мы стараемся одевать его в длинные кофты и штаны, чтобы у него не было желания расчесать кожу. Осложняется все тем, что у него нет потовых желез, он мгновенно нагревается. За четыре года мы уже изучили эту болезнь. К сожалению, она не лечится. В день уходит несколько баночек крема. В целом тратим около десяти тысяч рублей в месяц на медикаменты, - рассказывает Наталья, - Для меня мой сын самый симпатичный. Но другие люди не принимают его. Дети на площадке с ним не играют и не хотят брать за руку. Сейчас он уже понимает, что отличается от других. Смотрит на младшую сестренку и говорит: «У Маши кожа мягкая, а у меня колючая».
Надеюсь, что посещение сенсорной комнаты поможет Диме. Хочу, чтобы он стал увереннее в себе и нашел здесь друзей, которые не будут обращать внимание на его внешность.
Фото Благотворительного фонда «Добро»
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