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Мир глазами и чувствами детей

21 марта
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О «качестве» территории нередко судят по проектам. Издательские, пожалуй, входят в разряд уникальных и редких.

И слава богу, что в Удмуртии такой проект есть: это альманах детско-юношеского творчества «Что такое Родина?..», который выходит уже пятый год.

Его темы всегда разные. Итогом 2016 года станет альманах с названием «Жить вместе – жить в мире». Такой конкурс творческих работ состоялся на гранты двух министерств – по физической культуре, спорту и молодежной политике и национальной политики. Он получил хороший отклик.

– Мы ждали около 200 работ, – говорит Ольга Дородова, куратор проекта, – а пришло свыше 2000! Это рисунки, эссе, интересные фотографии (из семейных архивов людей разной национальности), стихи, исследовательские работы. По ним видно, что к работе детей подключались педагоги и семья. Конкурс и альманах являются интеграционными проектами Республиканского центра развития молодежного и детского развития, а базовой и организационной площадкой выступает общественная молодежная организация «Спас» Удмуртской Республики.

К этому выпуску альманаха уже сложилась традиция включать наряду с детскими работами признанные образцы творчества: так, семья поэта Флора Васильева предоставила нам право напечатать подборку его стихов в русских переводах.

Свои работы уже не в первый раз предоставили известный ученый и поэт Владимир Владыкин и иконописец и педагог Республиканской школы искусств Василий Морозов.

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Вопросы и ответы Rss

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О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
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вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
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вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
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вопрос 27 апреля 2016
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