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Минздрав Удмуртии сообщил о графике работы медучреждений в майские праздники

29 апреля
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932509320326678afa37a1e76e500475 Минздрав Удмуртии сообщил о графике работы медучреждений в майские праздники

Минздрав Удмуртии сообщил о графике работы больниц и поликлиник региона в майские праздники.

29 апреля и 6 мая амбулаторно-поликлинические службы, в том числе с организацией оказания неотложной помощи больным стоматологического профиля, работают в режиме работы субботнего дня с выдачей листков нетрудоспособности.

8 мая можно будет не только обратиться за помощью в поликлинику, но и вызвать врача на дом.

В детских поликлиниках городов и районов будет организован прием пациентов 29, 30 апреля, 1, и 6, 7, 8, 9 мая и обслуживание вызовов 29 апреля, 6, 8 мая.

Медицинские учреждения, имеющие молочные кухни, будут выдавать молочную продукцию 29 апреля, 6, 8 мая.

Фото: omsk.aif.ru

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