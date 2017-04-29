Минздрав Удмуртии сообщил о графике работы больниц и поликлиник региона в майские праздники.
29 апреля и 6 мая амбулаторно-поликлинические службы, в том числе с организацией оказания неотложной помощи больным стоматологического профиля, работают в режиме работы субботнего дня с выдачей листков нетрудоспособности.
8 мая можно будет не только обратиться за помощью в поликлинику, но и вызвать врача на дом.
В детских поликлиниках городов и районов будет организован прием пациентов 29, 30 апреля, 1, и 6, 7, 8, 9 мая и обслуживание вызовов 29 апреля, 6, 8 мая.
Медицинские учреждения, имеющие молочные кухни, будут выдавать молочную продукцию 29 апреля, 6, 8 мая.
Фото: omsk.aif.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.