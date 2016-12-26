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Минздрав Удмуртии опубликовал режим работы поликлиник в новогодние праздники

26 декабря
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Christmas holiday calendar ss 1920 1 Минздрав Удмуртии опубликовал режим работы поликлиник в новогодние праздники

Минздрав УР опубликовал режим работы государственных медицинских организаций в праздничные дни.

3 и 8 января 2017 года на работу выйдут амбулаторно-поликлинические службы. Больным стоматологического профиля в этот день будет оказана неотложная медицинская помощь в режиме работы субботнего дня.

5 января 2017 года работают амбулаторно-поликлинические службы, в том числе и узкие специалисты. Будет организовано обслуживание вызовов на дому. Также будут работать врачебные комиссии. Неотложная помощь будет оказываться и в стоматологических поликлиниках.

В детских поликлиниках городов и районов будет организован прием пациентов 31 декабря 2016 года, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, января 2017 года.

Вызовы будут обслуживаться 31 декабря 2016 года, 2, 4, 6 января 2017 года. В учреждениях здравоохранения, имеющих молочные кухни, молочную продукцию будут выдавать 31 декабря 2016 года, а также 5,6 января 2017 года.

Фото: news.pjtec.co.uk

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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