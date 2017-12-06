«Нейрон» переехал в переулок Широкий в Ижевске Обновленное здание на пригорке по адресу: переулок Широкий, 38, объединило две поликлиники и нескольк...

«Пандус» для больной души Каждый год в октябре во всем мире отмечается День психического здоровья...