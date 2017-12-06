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Минздрав России готов тиражировать в регионах опыт Удмуртии в области выездных форм медпомощи

6 декабря
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Речь идёт также о возможностях более широкого использования мобильного диагностического оборудования, произведённого предприятиями региона.

5 декабря на заседании фракции «Единая Россия» нижней палаты российского парламента министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что ведомство продолжает проработку анонсированного ранее приоритетного проекта по развитию выездных форм медицинской помощи и планирует представить его на совете при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

%d0%92%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%8f Минздрав России готов тиражировать в регионах опыт Удмуртии в области выездных форм медпомощи

Главная цель проекта – повышение доступности первичной медицинской помощи в российских регионах и прежде всего на селе. База проекта – фельдшерско-акушерские пункты и сельские амбулатории, которых предлагается построить более тысячи, а также мобильные диагностические комплексы.

Вероника Скворцова отметила, что эффективность мобильных медицинских комплексов на селе подтверждает опыт Удмуртии – с весны 2017 года руководство региона внедряет выездные формы работы для решения проблем с неравномерной доступностью медпомощи в районах.

Высокую оценку эффективности выездной медпомощи Удмуртии Вероника Скворцова дала в августе текущего года, в рамках рабочего визита в регион. В частности, она подчеркнула роль предприятий Удмуртии – производителей медицинского оборудования. «Хотелось бы отметить и то, что регион, имея большой промышленный потенциал, уже разворачивается в сторону медицинской промышленности. Мы увидели большое количество приборов, производимых в республике: прекрасные реанимационные модули с собственными кардиографами, которые передают информацию на расстояние, дефибрилляторы, операционные стойки и так далее», - прокомментировала она во время осмотра выставки медтехники в Удмуртии.

Тогда же министр познакомилась с новыми разработками промышленников региона – передвижным диагностическим модулем и базовым модулем экспресс-обследований, изготовленными Концерном «Калашников» совместно с машиностроительной компанией «Проект-техника». Базовый модуль, изначально разработанный для нужд Министерства обороны России с целью оказания оперативной и технологичной медицинской помощи, включая лабораторные исследования, ЭКГ, КТ, МРТ, в труднодоступных местах, оказался интересен федеральному Минздраву.

«Концерн «Калашников» сейчас готовит и всё отечественное оборудование диагностическое под эти комплексы, и само шасси для высокой проходимости машин», - сообщила Вероника Скворцова на заседании 5 декабря. «Мы бы очень хотели, чтобы была возможность субсидировать регионы по этим направлениям», - добавила она.

Отметим, что в настоящее время в Удмуртской Республике действуют два передвижных диагностических комплекса, рассчитанные на осмотр и диагностику состояния здоровья детского и взрослого населения. За один выезд осматривается 150-300 человек, пациенты с выявленными патологиями оперативно направляются на дообследование или лечение. Выезды позволяют на ранних стадиях обнаружить злокачественные новообразования, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания.

Детский комплекс, работающий с 2013 года, осмотрел уже более 20 тысяч детей. Взрослый был приобретён за счёт средств ГУП «Аптеки Удмуртии» и начал работу в сентябре 2017-го. За это время совершено 26 выездов. Более 1000 жителей отдалённых от районного центра населённых пунктов прошли диспансеризацию и получили консультации врачей районных больниц, не выезжая в районный центр. До конца года комплекс продолжит деятельность в населённых пунктах Можгинского, Алнашского, Кизнерского, Вавожского и Граховского районов в соответствии с графиком.

«Начав работать в Удмуртии, выехав в сельские районы, где живёт треть населения республики, мы увидели высокую потребность в доступной медицинской помощи. В половине из посещённых командой Удмуртии районов это был вопрос номер один. При этом оказалось, что наши предприятия, имеющие опыт производства медицинской техники, знают на него ответ и готовы включиться в решение проблемы, которая есть не только в нашем регионе. Медицинские модули «Концерна «Калашников», дефибрилляторы «Аксиона» стали объектом нашего продвижения в рамках проекта «Сделано в Удмуртии». Сегодня про них знают на российском уровне – и это хорошо. Не только для наших заводов, не только для Удмуртии, а для всего российского села», - прокомментировал заявление министра здравоохранения РФ Глава Удмуртии Александр Бречалов. Он добавил, что республика в рамках проекта «Сделано в Удмуртии» продолжает работу и по продвижению медицинской техники других производителей региона.

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