В Удмуртском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» журналистам представили новую единую платежку за услуги, а также рассказали, почему в феврале выросли счета за тепло более чем тысячи ижевских многоэтажек.
Два в одном
В феврале жители большинства ижевских многоэтажек, являющихся клиентами Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», получили один платежный документ вместо двух квитанций, рассылаемых ранее: счета за тепло и горячую воду и платежки за электроэнергию. Почему энергетики решили отказаться от привычной системы выставления счетов за услуги и чем отличается новый платежный документ от старых платежек, рассказал директор по биллингу и клиентскому сервису Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий ШУЛЬМИН.
– Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в республике, – рассказывает Валерий Алексеевич. – Наша клиентская база сегодня насчитывает около 600 тысяч лицевых счетов бытовых абонентов. Кроме того, мы также являемся агентом по начислению и сбору денежных средств за отопление и ГВС ПАО «Т Плюс» и ООО «УКС» в Ижевске и Сарапуле. Это еще порядка 150 тысяч лицевых счетов. То есть ежемесячно мы рассчитываем и рассылаем нашим клиентам более 750 тысяч счетов. Представляете, какая это кипа бумаги. Поэтому мы решили, что было бы правильнее выставлять нашим клиентам единый расчетный документ на три услуги.
Апробацию новой системы выставления единых счетов компания провела в Сарапуле. С осени прошлого года сарапульчане начали получать единую платежку на электрическую энергию, тепло и ГВС. Это более тысячи счетов. А с этого года энергетики начали внедрять эту систему расчетов и в Ижевске.
– В феврале более 100 тысяч наших клиентов-ижевчан, которые с нами на прямых договорах, вместо двух квитанций должны получить единый платежный документ. Нововведение пока не коснулось жителей домов, обслуживаемых УК «ЖРП-8» и «Ижкомцентром»: они, как и раньше, получат два расчетных документа. Но уже в следующем месяце им также отправят единый платежный документ. Это еще около 50 тысяч счетов, – подчеркнул Валерий Шульмин.
Три строки
Новая платежка, в общем-то, мало отличается от старой. Просто в новой квитанции в табличном виде отражены расчеты по трем потребленным ресурсам – за отопление, горячее водоснабжение и электрическую энергию. Каждая услуга выделена отдельной строкой. В итоговой строке отражены суммарные данные по задолженности и переплате. Кроме того, в таблице появится еще один столбец – повышающий коэффициент к нормативу. Он применяется только к тем, кто до сих пор не установил индивидуальные приборы учета в своей квартире.
– В прошлом году жильцы, не установившие в своих квартирах счетчики, уже получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. С этого года наказание ужесточается – с 1 января коэффициент увеличен до 1,5. То есть если в квартире нет счетчика на воду или электричество, сумма оплаты поднимется в 1,5 раза (на 50 процентов). Избежать штрафов смогут жильцы ветхих и аварийных домов, а также тех, в которых нет технической возможности установить приборы, – напомнил Валерий Алексеевич. Также из нового платежного документа исчезла строка «общедомовые нужды».
– С этого года плата за холодную и горячую воду, электроэнергию и канализацию, израсходованные в рамках общедомовых нужд, взимается в рамках платы за содержание жилья, а не коммунальных услуг, как это было раньше. Теперь счета за ОДН выставляют управляющие компании, – подчеркнул Валерий Шульмин.
Строчка с коммунальной услугой на «общедомовые нужды» останется в квитанциях только по тем жилым и многоквартирным домам, где выбрана непосредственная форма управления или способ управления не выбран или не реализован.
Со счетом единым
Лицевой счет в новом платежном документе будет единым по всем коммунальным услугам, отраженным в квитанции. Энергетики привязали его к электрическому счету. То есть лицевой счет за электроэнергию, который был у потребителя раньше, станет единым счетом по всем услугам.
– Оплату за полученные услуги необходимо производить по лицевому счету, указанному в платежном документе. Денежные средства, которые будет оплачивать клиент по единой платежке, будут разноситься пропорционально по начислениям за услуги и имеющимся задолженностям, – пояснил Валерий Шульмин. – Если человек захочет заплатить за какую-то услугу отдельно, то ему придется обратиться к платежному агенту, например, к операционисту Сбербанка, чтобы оформить отдельный платежный документ с указанием назначения платежа. И за это ему придется заплатить комиссионный сбор. Если оплата осуществляется по единой платежке, то комиссия за проведение платежа не взимается. Единый платежный документ ижевчане должны получить не позднее 15 февраля. Задержка связана с чисто техническими вопросами формирования новой платежки. Однако жители могут впредь не ждать прихода бумажных счетов, а получать их в электронном виде уже в первых числах месяца. Для этого надо открыть «Личный кабинет клиента» на сайте Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и подписаться на электронную платежку.
Электронный счет – это удобная форма получения и хранения информации о расчетах за коммунальные услуги. Сегодня более 110 тысяч наших клиентов открыли «Личный кабинет» на сайте компании. Из них 47 тысяч получают квитанции на оплату услуг в электронном виде на свою электронную почту.
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