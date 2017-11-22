Главная » Политика » Министром имущественных отношений Удмуртии назначена Анна Боталова

Министром имущественных отношений Удмуртии назначена Анна Боталова

8 ноября
0
4 Министром имущественных отношений Удмуртии назначена Анна Боталова

Министром имущественных отношений Удмуртской Республики стала Анна Боталова. Таким образом, они лишилась приставки и.о. Соответствующий указ подписал сегодня Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

СПРАВКА

Боталова Анна Анатольевна родилась 7 августа 1974 года.

В 1998 году окончила Удмуртский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 1991 года работала Секретарем судебного заседания в Октябрьском нарсуде города Ижевска.

1997 – 1998 г.г. - Юрист Завьяловской районной администрации, г. Ижевск.

1998 – 2000 г.г. - Заведующая юридическим отделом Завьяловской районной администрации, г. Ижевск.

2000 г. - Ведущий специалист отдела по управлению госимуществом Госкомсобственности УР.

2000 - 2002 г.г. - Главный специалист отдела по управлению госимуществом Госкомсобственности УР.

2002 - 2007 г.г. - Начальник отдела государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Минимущества Удмуртии.

2007 – 2017 г.г. - Заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики.

2017 г.г. - Первый заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики.

Награждена Медалью МЧС России «XXV лет МЧС России», Почетной грамотой Минимущества Удмуртии, Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики, Почетной грамотой Госсовета Удмуртской Республики, отмечена благодарностями министра имущественных отношений Удмуртской Республики, присвоено звание Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Удмуртской Республики.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Лучшие муниципальные образования Удмуртии будут поощрены.
16 ноября
Железнодорожные вокзалы Глазова и Можги ждет обустройство
16 ноября
Глава Удмуртии Александр Бречалов в своей Резиденции 14 ноября провел рабочую встречу с начальником Г...
В Госовете Удмуртии прошел круглый стол по обсуждению Лесного кодекса
12 ноября
16 ноября в Государственной Думе пройдут парламентские слушания, посвященные совершенствованию лесно...
XVII Съезд «Единой России» пройдет 22-23 декабря
10 ноября
Делегатов на Съезд от Удмуртии определят на региональной партийной конференции, которая запланирована...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо