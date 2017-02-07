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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень посетит с рабочим визитом Удмуртию

6 февраля
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По словам руководителя региона, программа визита федерального министра сформирована.

Nik 7731 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень посетит с рабочим визитом Удмуртию

В пятницу ожидается визит в Удмуртию министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Об этом сказал сегодня на аппаратном совещании Александр Соловьев, передает пресс-служба Главы и Правительства УР.

По словам руководителя региона, программа визита федерального министра сформирована. Предполагается, что министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень посетит строящиеся микрорайоны А-7 и А-8 города Ижевска, примет участие в открытии школы в микрорайоне «Столичный», проведёт совещание по вопросам развития жилищного строительства.

«У нас есть огромное желание показать, как развивается наша столица: активно ведётся жилищное строительство, построили новую школу в «Столичном». Обсудим вопросы строительства детского сада в микрорайоне А-7 с участием федерального бюджета», - пояснил Александр Соловьев.

Также Глава добавил, что на рабочем совещании в ряде вопросов планируется рассмотреть перспективы участия Удмуртской Республики в федеральных программах стимулирования развития жилищного строительства.

Фото: Э.Карипов

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Метки: Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень Глава Удмуртии рабочий визит Удмуртия Ижевск

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