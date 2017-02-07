В пятницу ожидается визит в Удмуртию министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Об этом сказал сегодня на аппаратном совещании Александр Соловьев, передает пресс-служба Главы и Правительства УР.
По словам руководителя региона, программа визита федерального министра сформирована. Предполагается, что министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень посетит строящиеся микрорайоны А-7 и А-8 города Ижевска, примет участие в открытии школы в микрорайоне «Столичный», проведёт совещание по вопросам развития жилищного строительства.
«У нас есть огромное желание показать, как развивается наша столица: активно ведётся жилищное строительство, построили новую школу в «Столичном». Обсудим вопросы строительства детского сада в микрорайоне А-7 с участием федерального бюджета», - пояснил Александр Соловьев.
Также Глава добавил, что на рабочем совещании в ряде вопросов планируется рассмотреть перспективы участия Удмуртской Республики в федеральных программах стимулирования развития жилищного строительства.
Фото: Э.Карипов
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