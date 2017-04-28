Успехов на благо российского туризма пожелал организаторам и участникам Всероссийской выставки «Туризм. Спорт. Отдых» министр культуры России Владимир Мединский.
В его приветственном адресе, направленном организаторам выставки, в частности, сказано:
«Развитие туристической отрасли в России идёт сегодня высокими темпами: растёт популярность активного отдыха внутри страны, совершенствуется инфраструктура в регионах, на карте появляются новые маршруты для путешествий.
Отрадно, что Всероссийская выставка «Туризм. Спорт. Отдых» регулярно предоставляет участникам и гостям площадку для обмена полезной информацией и опытом, налаживания эффективных контактов.
Уверен, живой интерес вызовет и творческая программа смотра: в этом году в его рамках будет проведён конкурс видеопрезентаций регионов «Диво России», демонстрирующий культурное, историческое и экологическое разнообразие не только отдельных территорий, но и всей России.
Предстоящая выставка обещает стать значимым событием в жизни Удмуртии, утвердить представления о внушительном спортивном и туристическом потенциале республики.
Искренне желаю всем достижения поставленных целей и успехов на благо российского туризма!"
Напомним, что выставка «Туризм. Спорт. Отдых» будет работать с 28 по 30 апреля в ТРЦ «Италмас» (ул. Автозаводская, 2а).
На правах рекламы
Фото: vk.com
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.