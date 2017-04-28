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Министр культуры России приветствует участников и гостей Турзавода

27 апреля
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Lerzkjkkpwm Министр культуры России приветствует участников и гостей Турзавода

Успехов на благо российского туризма пожелал организаторам и участникам Всероссийской выставки «Туризм. Спорт. Отдых» министр культуры России Владимир Мединский.

В его приветственном адресе, направленном организаторам выставки, в частности, сказано:

«Развитие туристической отрасли в России идёт сегодня высокими темпами: растёт популярность активного отдыха внутри страны, совершенствуется инфраструктура в регионах, на карте появляются новые маршруты для путешествий.

Отрадно, что Всероссийская выставка «Туризм. Спорт. Отдых» регулярно предоставляет участникам и гостям площадку для обмена полезной информацией и опытом, налаживания эффективных контактов.

Уверен, живой интерес вызовет и творческая программа смотра: в этом году в его рамках будет проведён конкурс видеопрезентаций регионов «Диво России», демонстрирующий культурное, историческое и экологическое разнообразие не только отдельных территорий, но и всей России.

Предстоящая выставка обещает стать значимым событием в жизни Удмуртии, утвердить представления о внушительном спортивном и туристическом потенциале республики.

Искренне желаю всем достижения поставленных целей и успехов на благо российского туризма!"

Напомним, что выставка «Туризм. Спорт. Отдых» будет работать с 28 по 30 апреля в ТРЦ «Италмас» (ул. Автозаводская, 2а).

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Фото: vk.com

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