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Министерство экономики проводит опрос предприятий о планах развития экспортной деятельности

24 ноября
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В 2017 году Удмуртская Республика вошла в число «пилотных» субъектов Российской Федерации, внедряющих Региональный экспортный стандарт, который закрепляет комплекс мер, способствующих активизации экспортной деятельности в Удмуртской Республике.

Минэкономики УР проводит опрос предприятий Удмуртии о планах развития экспортной деятельности и мерах поддержки, которых они ожидают от республиканских органов власти, профессиональных ассоциаций, организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.

Предприятиям предлагается ответить на вопросы о планах экспорта на 2018 году, приоритетных направлениях про-движения продукции, потребностях в мерах поддержки.

Итоги опроса будут использованы при формировании плана развития экспортного потенциала Удмуртии на 2018 год, плана презентационных мероприятий (экономических миссий, экспозиций и т.п.), перечня приоритетных направлений продвижения продукции предприятий республики.

Опрос проводится по прилагаемой форме до 30 ноября 2017 г., ответы принимаются на эл. адрес:ved@economy.udmlink.ru (тел. 497-460).

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