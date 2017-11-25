Минэкономики УР проводит опрос предприятий Удмуртии о планах развития экспортной деятельности и мерах поддержки, которых они ожидают от республиканских органов власти, профессиональных ассоциаций, организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.
Предприятиям предлагается ответить на вопросы о планах экспорта на 2018 году, приоритетных направлениях про-движения продукции, потребностях в мерах поддержки.
Итоги опроса будут использованы при формировании плана развития экспортного потенциала Удмуртии на 2018 год, плана презентационных мероприятий (экономических миссий, экспозиций и т.п.), перечня приоритетных направлений продвижения продукции предприятий республики.
Опрос проводится по прилагаемой форме до 30 ноября 2017 г., ответы принимаются на эл. адрес:ved@economy.udmlink.ru (тел. 497-460).
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