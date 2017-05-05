Всего три недели временно исполняющий обязанности Александр Бречалов на рабочем посту. Изучать республику, знакомиться с ее жителями и их проблемами руководитель региона предпочитает не в кабинете, а лично. Каждую неделю он совершает поездки в те населенные пункты, где проблемы стоят наиболее остро.
Из Балезинского района на имя главы республики поступило наибольшее количество обращений за 2016 год - 136, поэтому следующей точкой после Симонихи, Кечево и Малой Пурги стало Балезино.
Балезинский синдром
В конце марта глава Балезинского района Ришат Мухгалимов ушел в отставку по причине нарушения антикоррупционного законодательства. Полномочия главы района сейчас исполняет первый замглавы администрации Василий Некрасов. Он и стал основным докладчиком о ситуации на совещании в администрации Балезинского района, в котором принимали участие и.о. Председателя Правительства Удмуртии Виктор Савельев, некоторые министры и депутаты Госсовета республики.
Главным на повестке дня стал вопрос подготовки к паводку, пик которого придется на первые майские дни. Второй глобальный для этой территории вопрос - водоснабжение поселка. И третий - безопасность детей. 14 апреля в Балезино на территории заброшенного льнозавода в результате обрушения крыши погиб 13-летний мальчик. Есть в Балезино и проблемы, что называется, налицо: свалка при въезде в поселок на территории бывшего хлебозавода, освещением улиц, балезинские дороги, доступность медицинской помощи.
О других нерешенных вопросах территории исполняющий обязанности Главы Удмуртии узнал из личных встреч с жителями, которые собрались с письменными обращениями в зале администрации района, и на личном приеме граждан. Его Александр Бречалов провел сразу же после совещания, не делая паузы между пунктами повестки. С приема - к жителям, затем - сразу же выезд на новую проблемную точку Балезино: бывшие общежития на улице Школьной, 11 и 17. Первое находится в аварийном состоянии. Проблем жильцам добавляют два человека, ведущих асоциальный образ жизни. Обстановка нервозная, небезопасная для проживающих здесь детей. В числе обращений от жильцов общежития было и письмо 11-летней девочки.
Скажем сразу, покончить со всеми балезинскими проблемами вмиг и разом невозможно: они копились и не решались годами. Но 22 апреля было положено начало их рассмотрению.
Паводок близко
Начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин доложил на совещании о готовности спасателей к прохождению паводка и обрисовал ситуацию в целом:
– Сейчас повсеместно идет снижение уровня воды в реках, в том числе в Балезино. Но есть вероятность второй волны паводка по территории всей республики. В лесах еще много снега, земля напитана влагой и воду не примет. В Балезино в трех местах стоит лед. Но ситуация находится под контролем.
Есть решение по Балезино: надо чистить русло Чепцы, увеличить пропускную способность, ремонтировать мосты, чтобы они выдерживали паводок. Необходимо эту задачу выполнить в 2018 году. Финансовый резерв в районе на паводковые мероприятия оставляет желать лучшего - на эти цели закладывается 100 тысяч рублей. Депутатам райсовета надо увеличить его уже сейчас.
В прошлом году срочно изыскивали средства для того, чтобы обеспечить песком, гравием район на период паводка. Нужно закладывать суммы на эти мероприятия, сопоставимые с республиканскими, то есть не менее 400 тысяч рублей.
Согласился с мнением главного спасателя и Александр Нестеров, и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, - очистка русла Чепцы нужна. А на вопрос Александра Бречалова «Почему не делаем?» - пояснил, что Чепца является трансграничной рекой, эти работы должны выполнять федералы. В Федеральное водное агентство нужно направить проектно-сметнуюдокументацию, которую администрация Балезинского района сейчас готовит.
– Здесь проблема в том, что эти работы можно пропустить только по субвенциям, но плановые субвенции, которые выделяются ежегодно, составляют чуть более 21 млн. рублей. А нужно 150-160 млн., чтобы расчистить 4 километра реки, - пояснил Александр Нестеров.
Что пьем?
На совещании была обрисована и довольно серьезная картина по водоснабжению. 136 населенных пунктов района берут воду из разных источников: 50 - из колодцев, родников и индивидуальных скважин; в 86 есть централизованное водоснабжение из артезианских скважин, всего их 37 - две непригодны из-за соленостей, 7 имеют лицензии, на 28 лицензии не оформлены и не получены.
Протяженность водопроводных сетей по району более 270 км, износ 80 процентов. За пять лет в районе заменили 4 водонапорные башни, 6,7 км сетей проложили по программе развития сельских территорий. Качество воды постоянно ухудшается из-за зарастания Чепцы, которая является единственным источником водоснабжения. Поскольку документация на скважины и сети отсутствует, их невозможно передать в концессию.
Иван Маринин, и.о. министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов УР, изложил три варианта решения проблемы водоснабжения. Из них самым приемлемым он считает расчистку русла Чепцы.
Трагедия вырастает из равнодушия
Нелепая гибель подростка в заброшенном здании никого не оставила равнодушным. Но одно дело рассказывать о том, что все опасные объекты огорожены лентой и формально требование безопасности как будто бы выполнено, а другое - не видеть новых опасностей, которые также могут привести к печальным последствиям.
Александр Бречалов предложил руководству района объехать «прямо сейчас» эти самые объекты, чтобы убедиться в их безопасности, и указал на несанкционированную свалку на территории Нижегородской торговой компании ГЖД.
– Вы в курсе об этом объекте? Там дети играют! Если нужны средства, продайте мою «Ауди» А8 и уберите наконец-то. Мне подготовьте справку по собственникам этого объекта, - реакция главы региона была острой. - Надо решать проблемы людей. Чуть больше сделать - не рассыплемся.
Понятно, что не так-то просто и быстро продать служебную машину, находящуюся в Постпредстве в Москве, но этими словами временно исполняющий обязанности региона хотел сказать то, что нужно искать новые пути решения проблем, может быть, совершенно неожиданные.
Перезагрузка и тотальный контроль
Подводя итог совещания, Александр Бречалов дал понять, что нужно создавать новые решения вопросов, менять тактику и подходы.
–...У нас тут установка общая, чтобы нам кто-то дал деньги. Наверное, путь правильный, учитывая, что есть федеральная собственность, ограничения по бюджету, долг у нас большой и так далее. Но я прошу, чтобы когда мы говорим о субвенциях и субсидиях, трансферах и так далее, мы говорили и про эффективность.
Глава региона поручил курировать район и.о. министра лесного хозяйства Сергею Журавлеву.
– Набор проблем таков, что территорию надо брать под полный тотальный контроль, - заявил Александр Владимирович. - В течение недели мне нужна карта проблем, карта задач и карта возможностей. Делим ее на три сегмента: первый - это то, что нам надо исправить в течение лета, я вас сразу всех ориентирую - буду проверять каждую копейку, не вздумайте ошибиться, даже случайно.
Второй уровень задач - то, что мы можем сделать в 2018-2019 годах. Надо обязательно участвовать во всех федеральных программах, провести их инвентаризацию. Инструментария на самом деле больше, чем субвенции и субсидии. Есть концессия, надо определить серьезных концессионеров, а не тех, кто только садится на трубу и снимает платежи. Это касается не только Балезинского района, но и всей Удмуртии.
Третий уровень - то, что нужно сделать в 2020-2025 годах. Сразу хочу ориентировать вас, коллеги, если нет опыта подготовки такой стратегии, мы привлечем профессиональных людей.
В понедельник на заседании Правительства УР Александр Бречалов уточнил задачи, поставленные перед республиканским кабинетом министров по итогам поездки в Балезино.
В район будут командированы представители практически всех функциональных министерств республики – Минстроя, Минздрава, Минприроды, Минсоцполитики, Миндортранса, Минтруда, Минобразования и науки, Минэнерго и ЖКХ, Минспорта и Министерства национальной политики. Главная задача этой команды – тотальный анализ проблем района через понимание проблем каждого гражданина.
– Мелочей здесь быть не может. Уровень доступности фельдшерско-акушерского пункта для каждой из точек района, разделенного рекой, прошу оценивать буквально с секундомером. Нужно уделить внимание и состоянию раздевалок для спортсменов, и проблемам миграции бизнеса в другие регионы. На Балезинском районе мы должны отработать пилотный формат помощи району, а затем в течение лета применить его на других нуждающихся в поддержке территориях, - отметил Александр Бречалов.
Личный прием
*С просьбой снова открыть ФАП к Александру Бречалову обратилась Нина Александровна Шиляева, пенсионер, а в прошлом заведущая библиотекой.
В 2015 году в связи с оптимизацией был закрыт фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживал 10 000 из 16200 жителей Балезино. Теперь всем приходится ходить в центральную районную больницу. В первую очередь, от этого решения пострадали пенсионеры и мамы с маленькими детьми. Допустим, врач назначает уколы - надо каждый день ехать или идти в больницу.*
Фото Эдуард КАРИПОВ
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