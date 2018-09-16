«Калека с Инишмана» на фестивале МакДонаха в Перми: горькая правда и смех сквозь слезы **Третий международный фестиваль МакДонаха в Перми со всей очевидностью становится событием не регион...

Грибной фестиваль «Губи-Fest» **15 сентября в 10.00 в Ярском районе Удмуртской Республики на базе отдыха и культурно-познавательног...

Почувствовать себя художником. В Ижевске любой желающий может поучаствовать в проекте Владимира Дубосарского **Выставка–перформанс Владимира Дубосарского «Музей под ключ», открывшаяся 8 сентября в Музее Ижевска...